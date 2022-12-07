Самый простой способ заготовки капусты: такая начинка идеально подойдет для вареников и пирожков (видео)

Вкусную тушеную капусту законсервировать проще простого

К сезону холодов обязательно нужно запастись капустой. И это может быть не только традиционная квашеная капуста. Не менее вкусный способ приготовления этого овоща – тушение. В тушеном виде капуста отлично годится для консервации на зиму.

Рецепт консервированной тушеной капусты публикует кулинарный канал "Наташине господарство" в Youtube. По словам кулинара, это давний рецепт заготовки, которым она пользуется много лет. Вкус овоща в закрутке получается превосходным. В таком виде капусту можно использовать в качестве начинки для пирожков и вареников.

Ингредиенты:

Капуста – 5 кг

Морковь – 1 кг

Лук – 1 кг

Соль – 2 ст. л.

Сахар – 150 г

Уксус – 300 г

Масло растительное — 0,5 л

Способ приготовления:

Моем и чистим овощи. Капусту шинкуем. Лук нарезаем полукольцами, морковь натираем на терке. Добавляем лук и морковь к капусте, а также соль, сахар, уксус, растительное масло. Перемешиваем. Оставляем на 2 часа, чтобы капуста пустила сок. Ставим на огонь и тушим с момента закипания 40 минут. Банки и крышки стерилизуем. Наполняем банки, утрамбовывая массу. Закручиваем крышками и накрываем одеялом до полного остывания, но не переворачиваем.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему нужно квасить капусту с медом. А также мы писали, как закрыть капусту на зиму ленивым способом.