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Самый простой способ заготовки капусты: такая начинка идеально подойдет для вареников и пирожков (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Автор
Капуста с овощами - отличная закрутка на зиму Новость обновлена 07 декабря 2022, 17:34
Капуста с овощами - отличная закрутка на зиму. Фото foodman.club

Вкусную тушеную капусту законсервировать проще простого

К сезону холодов обязательно нужно запастись капустой. И это может быть не только традиционная квашеная капуста. Не менее вкусный способ приготовления этого овоща – тушение. В тушеном виде капуста отлично годится для консервации на зиму.

Рецепт консервированной тушеной капусты публикует кулинарный канал "Наташине господарство" в Youtube. По словам кулинара, это давний рецепт заготовки, которым она пользуется много лет. Вкус овоща в закрутке получается превосходным. В таком виде капусту можно использовать в качестве начинки для пирожков и вареников.

Ингредиенты:

  • Капуста – 5 кг
  • Морковь – 1 кг
  • Лук – 1 кг
  • Соль – 2 ст. л.
  • Сахар – 150 г
  • Уксус – 300 г
  • Масло растительное — 0,5 л

Способ приготовления:

  1. Моем и чистим овощи.
  2. Капусту шинкуем.
  3. Лук нарезаем полукольцами, морковь натираем на терке.
  4. Добавляем лук и морковь к капусте, а также соль, сахар, уксус, растительное масло. Перемешиваем. Оставляем на 2 часа, чтобы капуста пустила сок.
  5. Ставим на огонь и тушим с момента закипания 40 минут.
  6. Банки и крышки стерилизуем.
  7. Наполняем банки, утрамбовывая массу. Закручиваем крышками и накрываем одеялом до полного остывания, но не переворачиваем.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему нужно квасить капусту с медом. А также мы писали, как закрыть капусту на зиму ленивым способом.

Теги:
#Рецепт #Капуста #Консервация