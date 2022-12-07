Самый простой способ заготовки капусты: такая начинка идеально подойдет для вареников и пирожков (видео)
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Вкусную тушеную капусту законсервировать проще простого
К сезону холодов обязательно нужно запастись капустой. И это может быть не только традиционная квашеная капуста. Не менее вкусный способ приготовления этого овоща – тушение. В тушеном виде капуста отлично годится для консервации на зиму.
Рецепт консервированной тушеной капусты публикует кулинарный канал "Наташине господарство" в Youtube. По словам кулинара, это давний рецепт заготовки, которым она пользуется много лет. Вкус овоща в закрутке получается превосходным. В таком виде капусту можно использовать в качестве начинки для пирожков и вареников.
Ингредиенты:
- Капуста – 5 кг
- Морковь – 1 кг
- Лук – 1 кг
- Соль – 2 ст. л.
- Сахар – 150 г
- Уксус – 300 г
- Масло растительное — 0,5 л
Способ приготовления:
- Моем и чистим овощи.
- Капусту шинкуем.
- Лук нарезаем полукольцами, морковь натираем на терке.
- Добавляем лук и морковь к капусте, а также соль, сахар, уксус, растительное масло. Перемешиваем. Оставляем на 2 часа, чтобы капуста пустила сок.
- Ставим на огонь и тушим с момента закипания 40 минут.
- Банки и крышки стерилизуем.
- Наполняем банки, утрамбовывая массу. Закручиваем крышками и накрываем одеялом до полного остывания, но не переворачиваем.
Ранее "Телеграф" рассказывал, почему нужно квасить капусту с медом. А также мы писали, как закрыть капусту на зиму ленивым способом.