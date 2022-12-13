Станет главным украшением новогоднего стола: рецепт вкуснейшего салата "Императорский"
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Оригинальное сочетание ингредиентов салата запомнится всем без исключения
Если вам уже надоели "стандартные" новогодние салаты, даже если это и новая вариация "Оливье", и вы хотите удивить своих гостей чем-нибудь особенным — то вам нужно обязательно приготовить слоеный салат "Императорский". Это блюдо вполне может стать главным блюдом на праздник.
Рецепт этого интересного салата "Телеграф" подсмотрел на портале "Вкусно+". Стоит отметить, что готовится блюдо очень просто, однако его внешний вид и вкус реально "императорский". Готовьте — не пожалеете.
Слоеный салат "Императорский": рецепт
Ингредиенты:
- филе куриное, 150 г;
- сыр твердый, 70 г;
- картофель, 1 шт.;
- шампиньоны, 4 шт.;
- растительное масло, 2 ст. л.;
- яйца, 2 шт.;
- гранат, 1 шт., или брусника, 100 г;
- лук, 1 шт.;
- майонез, 3 ст. л.
Способ приготовления:
- Куриное филе, картофель и яйца отварите, остудите, очистите, порежьте кубиками. Шампиньоны измельчите и обжарьте с луком на растительном масле. Если вы используете гранат, его нужно разделить на зернышки, если бруснику — промыть и перебрать ягоду.
- Соберите салат, уложив слоями курицу, картофель, яйца, сыр, натертый на крупной терке, грибы. Каждый слой промазывайте майонезом. Поверх уложите зернышки граната или ягоду.
- Готовое блюдо отправьте в холодильник на 4-5 часов.
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