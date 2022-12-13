Станет главным украшением новогоднего стола: рецепт вкуснейшего салата "Императорский"

Оригинальное сочетание ингредиентов салата запомнится всем без исключения

Если вам уже надоели "стандартные" новогодние салаты, даже если это и новая вариация "Оливье", и вы хотите удивить своих гостей чем-нибудь особенным — то вам нужно обязательно приготовить слоеный салат "Императорский". Это блюдо вполне может стать главным блюдом на праздник.

Рецепт этого интересного салата "Телеграф" подсмотрел на портале "Вкусно+". Стоит отметить, что готовится блюдо очень просто, однако его внешний вид и вкус реально "императорский". Готовьте — не пожалеете.

Слоеный салат "Императорский": рецепт

Ингредиенты:

филе куриное, 150 г;

сыр твердый, 70 г;

картофель, 1 шт.;

шампиньоны, 4 шт.;

растительное масло, 2 ст. л.;

яйца, 2 шт.;

гранат, 1 шт., или брусника, 100 г;

лук, 1 шт.;

майонез, 3 ст. л.

Способ приготовления:

Куриное филе, картофель и яйца отварите, остудите, очистите, порежьте кубиками. Шампиньоны измельчите и обжарьте с луком на растительном масле. Если вы используете гранат, его нужно разделить на зернышки, если бруснику — промыть и перебрать ягоду. Соберите салат, уложив слоями курицу, картофель, яйца, сыр, натертый на крупной терке, грибы. Каждый слой промазывайте майонезом. Поверх уложите зернышки граната или ягоду. Готовое блюдо отправьте в холодильник на 4-5 часов.

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