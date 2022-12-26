Идеально дополнит мясо или салат: самый простой способ заготовки чеснока

Чеснок можно закрывать не только в качестве одного из ингредиентов лечо

Большинство овощей отлично подходят для заготовки на зиму. Маринуют даже чесночные стрелки, не говоря о самих плодах. Если закрыть чеснок целиком в банках, то вы получите отличную готовую закуску или сможете дополнить им зимние салаты и различные мясные блюда.

Для маринования чеснока нужны лишь несколько специй и уксус. Заготовить его просто и быстро. Рецепт маринованного чеснока на зиму опубликовал кулинарный портал topkulinar.

Ингредиенты:

300 г чеснока,

25 г соли,

25 г сахара,

2 горошины душистого перца,

2 гвоздики,

2 ч. л. 9% уксуса.

Способ приготовления:

Очистить головки чеснок от верхней кожуры, срезать нижнюю часть. Промыть. Заложить чеснок в чистую банку (объем — 0,5 л). Добавить гвоздику и душистый перец. Засыпать соль и сахар. Залить холодной водой, накрыть крышками и оставить при комнатной температуре на сутки. Слить рассол из банки в кастрюлю, довести до кипения. Влить в банку уксус, залить чеснок кипящим рассолом и плотно закрутить крышками. Спустя два месяца чеснок будет готов к употреблению.

Ранее "Телеграф" делился и другими рецептами заготовки чеснока на зиму. Вы можете закрыть вкусный деликатес из чеснока по-грузински или замариновать чеснок с итальянскими травами.