Идеально дополнит мясо или салат: самый простой способ заготовки чеснока
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Чеснок можно закрывать не только в качестве одного из ингредиентов лечо
Большинство овощей отлично подходят для заготовки на зиму. Маринуют даже чесночные стрелки, не говоря о самих плодах. Если закрыть чеснок целиком в банках, то вы получите отличную готовую закуску или сможете дополнить им зимние салаты и различные мясные блюда.
Для маринования чеснока нужны лишь несколько специй и уксус. Заготовить его просто и быстро. Рецепт маринованного чеснока на зиму опубликовал кулинарный портал topkulinar.
Ингредиенты:
- 300 г чеснока,
- 25 г соли,
- 25 г сахара,
- 2 горошины душистого перца,
- 2 гвоздики,
- 2 ч. л. 9% уксуса.
Способ приготовления:
- Очистить головки чеснок от верхней кожуры, срезать нижнюю часть. Промыть.
- Заложить чеснок в чистую банку (объем — 0,5 л). Добавить гвоздику и душистый перец. Засыпать соль и сахар. Залить холодной водой, накрыть крышками и оставить при комнатной температуре на сутки.
- Слить рассол из банки в кастрюлю, довести до кипения.
- Влить в банку уксус, залить чеснок кипящим рассолом и плотно закрутить крышками. Спустя два месяца чеснок будет готов к употреблению.
Ранее "Телеграф" делился и другими рецептами заготовки чеснока на зиму. Вы можете закрыть вкусный деликатес из чеснока по-грузински или замариновать чеснок с итальянскими травами.