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Идеальный вариант паштета для тех, кто не любит печень: очень простой рецепт заготовки

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
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Автор
Домашний паштет намного вкуснее магазинных аналогов Новость обновлена 02 января 2023, 17:58
Домашний паштет намного вкуснее магазинных аналогов. Фото pinterest.com

Если нужно сделать заготовку из мяса, то паштет – превосходное решение

Мясо можно заготавливать не только в виде традиционной тушенки. Чудесная идея – сделать из него паштет. Многие привыкли к печёночным паштетам, но не все любят вкус и запах печени. Однако сделать мясную закрутку легко без этого ингредиента.

Рецепт свиного паштета без печени публикует кулинарный портал topkulinar. Паштет готовится невероятно просто в духовке. Мясная заготовка получается очень вкусной и сытной.

Ингредиенты:

  • Голова свиньи – 1 шт.
  • Мясо свинины – 1,5-2 кг
  • Сало – 500 г
  • Соль по вкусу
  • Лавровый лист
  • Перец душистый горошком
  • Перец черный молотый

Способ приготовления:

  1. Голову свиньи разделить на несколько частей и замочить в воде на ночь. Промыть в нескольких водах, переместить в кастрюлю.
  2. Добавить мясо, нарезанное на несколько частей, несколько листочков лавровых листьев и перец душистый горошком.
  3. Залить водой так, чтобы она покрыла все мясо, варить до готовности. Если мясо полностью отходит от костей – значит готово.
  4. Когда все сварится, вынуть на противень или поднос и дать полностью остыть.
  5. Тщательно отделить все мясо и сало от косточек, пропустить на мясорубке. Так же – сало. Посолить и поперчить.
  6. В простерилизованные банки выложить паштет, накрыть крышками и поставить на противень.
  7. В противень залить воду, поставить в духовку на 3-4 часа. Сначала на 200 градусов, как только вода начинает кипеть – 130.
  8. Закрутить банки стерильными крышками. После охлаждения перенести в подвал.

Ранее "Телеграф" делился рецептом печеночного паштета с мягким вкусом.

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