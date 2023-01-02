Идеальный вариант паштета для тех, кто не любит печень: очень простой рецепт заготовки
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Если нужно сделать заготовку из мяса, то паштет – превосходное решение
Мясо можно заготавливать не только в виде традиционной тушенки. Чудесная идея – сделать из него паштет. Многие привыкли к печёночным паштетам, но не все любят вкус и запах печени. Однако сделать мясную закрутку легко без этого ингредиента.
Рецепт свиного паштета без печени публикует кулинарный портал topkulinar. Паштет готовится невероятно просто в духовке. Мясная заготовка получается очень вкусной и сытной.
Ингредиенты:
- Голова свиньи – 1 шт.
- Мясо свинины – 1,5-2 кг
- Сало – 500 г
- Соль по вкусу
- Лавровый лист
- Перец душистый горошком
- Перец черный молотый
Способ приготовления:
- Голову свиньи разделить на несколько частей и замочить в воде на ночь. Промыть в нескольких водах, переместить в кастрюлю.
- Добавить мясо, нарезанное на несколько частей, несколько листочков лавровых листьев и перец душистый горошком.
- Залить водой так, чтобы она покрыла все мясо, варить до готовности. Если мясо полностью отходит от костей – значит готово.
- Когда все сварится, вынуть на противень или поднос и дать полностью остыть.
- Тщательно отделить все мясо и сало от косточек, пропустить на мясорубке. Так же – сало. Посолить и поперчить.
- В простерилизованные банки выложить паштет, накрыть крышками и поставить на противень.
- В противень залить воду, поставить в духовку на 3-4 часа. Сначала на 200 градусов, как только вода начинает кипеть – 130.
- Закрутить банки стерильными крышками. После охлаждения перенести в подвал.
Ранее "Телеграф" делился рецептом печеночного паштета с мягким вкусом.