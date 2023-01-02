Идеальный вариант паштета для тех, кто не любит печень: очень простой рецепт заготовки

Если нужно сделать заготовку из мяса, то паштет – превосходное решение

Мясо можно заготавливать не только в виде традиционной тушенки. Чудесная идея – сделать из него паштет. Многие привыкли к печёночным паштетам, но не все любят вкус и запах печени. Однако сделать мясную закрутку легко без этого ингредиента.

Рецепт свиного паштета без печени публикует кулинарный портал topkulinar. Паштет готовится невероятно просто в духовке. Мясная заготовка получается очень вкусной и сытной.

Ингредиенты:

Голова свиньи – 1 шт.

Мясо свинины – 1,5-2 кг

Сало – 500 г

Соль по вкусу

Лавровый лист

Перец душистый горошком

Перец черный молотый

Способ приготовления:

Голову свиньи разделить на несколько частей и замочить в воде на ночь. Промыть в нескольких водах, переместить в кастрюлю. Добавить мясо, нарезанное на несколько частей, несколько листочков лавровых листьев и перец душистый горошком. Залить водой так, чтобы она покрыла все мясо, варить до готовности. Если мясо полностью отходит от костей – значит готово. Когда все сварится, вынуть на противень или поднос и дать полностью остыть. Тщательно отделить все мясо и сало от косточек, пропустить на мясорубке. Так же – сало. Посолить и поперчить. В простерилизованные банки выложить паштет, накрыть крышками и поставить на противень. В противень залить воду, поставить в духовку на 3-4 часа. Сначала на 200 градусов, как только вода начинает кипеть – 130. Закрутить банки стерильными крышками. После охлаждения перенести в подвал.

Ранее "Телеграф" делился рецептом печеночного паштета с мягким вкусом.