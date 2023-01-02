Рецепт идеального бисквита из трех ингредиентов: получается пористым и воздушным (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Чтобы бисквит не получился "забитым", важно соблюсти пропорции
Главное в любом торте, это тесто. Бисквит, казалось бы, простой вариант, но не каждый умеет сделать его воздушным, пышным и пористым. А ведь он может стать основой чудесного рулета или вкусного бисквитного десерта.
Секреты приготовления идеального бисквита рассказывает Юлия Вилич в своем фудблоге в Instagram. Рецепт предполагает использование всего трёх ингредиентов. Такой бисквит готовится без лишних хлопот и буквально тает во рту.
Как приготовить пышный и воздушный бисквит
Ингредиенты:
- 5 яиц
- 140 г сахара
- 140 г муки (для шоколадного варианта 30 г муки замените на какао)
- 1 ч. л. разрыхлителя – по желанию, это придаст высоты
Способ приготовления:
- Яйца комнатной температуры взбиваем с сахаром 7-10 минут до светлой пышной массы. В два приема добавляем муку. Вымешиваем по часовой стрелке лопаткой снизу и вверх до тех пор, пока вся мука не разойдется в тесте. Сразу отправляем тесто в форму, застеленную пергаментом.
- Выпекаем в предварительно разогретой духовке при 175 градусах 35-40 минут. Готовность проверяем деревянной шпажкой. Если она при выходе сухая – бисквит готов. Даем ему немного остыть в открытой духовке, буквально 10-15 минут.
- Вынимаем бисквит из формы. Перед тем, как спрятать в пищевую пленку, бисквит должен полностью остыть при комнатной температуре. В противном случае серединка "спарится".
- Уложите бисквит в холодильник минимум на 5 часов. Этого времени будет достаточно, чтобы вся влага распределилась равномерно. Таким образом, его будет легко нарезать, он не будет крошиться.
Ранее "Телеграф" делился рецептом вкусного имбирного печенья.