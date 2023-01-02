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Рецепт идеального бисквита из трех ингредиентов: получается пористым и воздушным (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Есть несколько секретов создания вкусного бисквита
Есть несколько секретов создания вкусного бисквита. Фото Смачно24

Чтобы бисквит не получился "забитым", важно соблюсти пропорции

Главное в любом торте, это тесто. Бисквит, казалось бы, простой вариант, но не каждый умеет сделать его воздушным, пышным и пористым. А ведь он может стать основой чудесного рулета или вкусного бисквитного десерта.

Секреты приготовления идеального бисквита рассказывает Юлия Вилич в своем фудблоге в Instagram. Рецепт предполагает использование всего трёх ингредиентов. Такой бисквит готовится без лишних хлопот и буквально тает во рту.

Как приготовить пышный и воздушный бисквит

Ингредиенты:

  • 5 яиц
  • 140 г сахара
  • 140 г муки (для шоколадного варианта 30 г муки замените на какао)
  • 1 ч. л. разрыхлителя – по желанию, это придаст высоты

Способ приготовления:

  1. Яйца комнатной температуры взбиваем с сахаром 7-10 минут до светлой пышной массы. В два приема добавляем муку. Вымешиваем по часовой стрелке лопаткой снизу и вверх до тех пор, пока вся мука не разойдется в тесте. Сразу отправляем тесто в форму, застеленную пергаментом.
  2. Выпекаем в предварительно разогретой духовке при 175 градусах 35-40 минут. Готовность проверяем деревянной шпажкой. Если она при выходе сухая – бисквит готов. Даем ему немного остыть в открытой духовке, буквально 10-15 минут.
  3. Вынимаем бисквит из формы. Перед тем, как спрятать в пищевую пленку, бисквит должен полностью остыть при комнатной температуре. В противном случае серединка "спарится".
  4. Уложите бисквит в холодильник минимум на 5 часов. Этого времени будет достаточно, чтобы вся влага распределилась равномерно. Таким образом, его будет легко нарезать, он не будет крошиться.

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#Рецепт #Бисквит