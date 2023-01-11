Килограмм киви и один лайм: эффективный рецепт от простуды
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Может показаться, что родина киви тропики, но на самом деле это поздняя осенняя культура, которая выращивается в умеренном климате
Такое варенье часто готовят с запасом, чтобы в сезон простуд было чем повышать иммунитет. В одном киви содержится суточная доза витамина С и множество других полезных элементов. Кстати, из киви можно приготовить и отличные фруктовые салаты, а также использовать при мариновании мяса.
"Телеграф" предлагает вашему вниманию очень простой в приготовлении, но вкусный и полезный джем из киви и лайма.
Составляющие
• 1 кг киви
• 1 средний лайм
• 900 г сахара
Обратите внимание, что киви может вызвать аллергию, потому такое варенье не желательно употреблять аллергикам и детям до трех лет.
Способ приготовления
1. Лайм тщательно помыть и нарезать дольками.
2. Киви очистить от кожуры, помыть и нарезать кружками.
3. Сложить фрукты в кастрюлю из нержавеющей стали, засыпать сахаром и оставить на пару часов настояться. При этом не забудьте накрыть крышкой.
4. Поставить кастрюлю на огонь, довести до кипения и варить 10 минут.
5. Снять с огня и оставить на 12 часов.
6. Вернуть кастрюлю на плиту, довести варенье до кипения и варить еще 15 минут.
7. Перелить в стерилизованные банки и заткать.