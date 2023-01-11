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Килограмм киви и один лайм: эффективный рецепт от простуды

Автор
Анастасия Николаенко
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Такой джем хорошо укрепит иммунитет
Такой джем хорошо укрепит иммунитет. Фото realfood.tesco.com

Может показаться, что родина киви тропики, но на самом деле это поздняя осенняя культура, которая выращивается в умеренном климате

Такое варенье часто готовят с запасом, чтобы в сезон простуд было чем повышать иммунитет. В одном киви содержится суточная доза витамина С и множество других полезных элементов. Кстати, из киви можно приготовить и отличные фруктовые салаты, а также использовать при мариновании мяса.

"Телеграф" предлагает вашему вниманию очень простой в приготовлении, но вкусный и полезный джем из киви и лайма.

Составляющие

• 1 кг киви

• 1 средний лайм

• 900 г сахара

Обратите внимание, что киви может вызвать аллергию, потому такое варенье не желательно употреблять аллергикам и детям до трех лет.

Способ приготовления

1. Лайм тщательно помыть и нарезать дольками.

2. Киви очистить от кожуры, помыть и нарезать кружками.

3. Сложить фрукты в кастрюлю из нержавеющей стали, засыпать сахаром и оставить на пару часов настояться. При этом не забудьте накрыть крышкой.

4. Поставить кастрюлю на огонь, довести до кипения и варить 10 минут.

5. Снять с огня и оставить на 12 часов.

6. Вернуть кастрюлю на плиту, довести варенье до кипения и варить еще 15 минут.

7. Перелить в стерилизованные банки и заткать.

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#Рецепт #Киви #Варенье