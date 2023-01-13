Как вкусно замариновать лук: два рецепта от профессиональных поваров
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Маринованный лук – это быстрый способ улучшить что угодно. Она удивительно дополняет вкус сэндвичей, гамбургеров, салатов, хот-догов и мясных блюд. Его также можно добавлять в луковые пироги для украшения и придания пикантности.
Мы делимся двумя отличными рецептами такой закуски, авторы утверждают, что лучше всего для маринования использовать красный лук, ведь он более хрустящий и сочный. Но вы вполне можете его заменить на простой, репчатый лук.
Маринованный лук быстрого приготовления
Ингредиенты
- красный лук — 1 шт, тонко нарезанный
- яблочный уксус — 300 мл
- вода — 150 мл
- сахарный песок — 3 ст.л
- соль — 1 ст.л
- Щепотка измельченного красного перца
Приготовление
- Лук положите в большую банку с плотно закрывающейся крышкой.
- В кастрюле на среднем огне доведите до кипения смешанные уксус, воду, сахар и соль. Мешайте до тех пор, пока сахар и соль не растворятся.
- Добавьте красный перец и залейте маринадом лук.
- Дайте остыть до комнатной температуры, затем накройте крышкой и поставьте в холодильник до готовности на два часа.
- Такой лук хранится в холодильнике до 1 месяца.
Несколько необычный рецепт из-за корицы и бадьяна, но такой лук точно украсит любое блюдо!
Маринованный лук с корицей и специями
Ингредиенты
- 1 крупную красную луковицу разрезать пополам и тонко нарезать
- 1 палочка корицы на банку
- 12 целых зубчиков чеснока
- 12 горошин черного перца
- 3 столовые ложки сахара
- 1/2 чайной ложки соли
- 1 стакан яблочного уксуса
- 1/2 стакана сока лимона
- бадьян, горчичные зерна, лавровый лист, свежий имбирь
Приготовление
- Тонко нарежьте лук и положите его в миску.
- Залейте лук кипятком, чтобы он был полностью в воде. Слить через 45 секунд.
- Положить лук в стеклянную банку.
- Подогрейте корицу, гвоздику горошины перца в сковороде на среднем огне, от 3 до 5 минут.
- Смешайте в кастрюльке уксус, сок лайма, 3 столовых ложки сахара и соль, добавьте специи. Доведите до кипения и варите, пока сахар и соль не растворятся, примерно 1-2 минуты.
- Удалите палочки корицы.
- Используя ручку ложки, проткните отверстие посреди лука, чтобы можно было вставить туда палочку корицы.
- Залейте лук маринадом и смесью специй.
- Постучите по банке, чтобы удалить пузырьки воздуха. Дайте постоять при комнатной температуре, пока не остынет.
- Закройте крышку и поставьте в холодильник, через час лук можно уже есть.
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