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Как вкусно замариновать лук: два рецепта от профессиональных поваров

Автор
Анастасия Николаенко
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Маринованный лук — прекрасное дополнение к множеству блюд
Маринованный лук — прекрасное дополнение к множеству блюд. Фото pinterest.com

Маринованный лук – это быстрый способ улучшить что угодно. Она удивительно дополняет вкус сэндвичей, гамбургеров, салатов, хот-догов и мясных блюд. Его также можно добавлять в луковые пироги для украшения и придания пикантности.

Мы делимся двумя отличными рецептами такой закуски, авторы утверждают, что лучше всего для маринования использовать красный лук, ведь он более хрустящий и сочный. Но вы вполне можете его заменить на простой, репчатый лук.

Маринованный лук быстрого приготовления

Ингредиенты

  • красный лук — 1 шт, тонко нарезанный
  • яблочный уксус — 300 мл
  • вода — 150 мл
  • сахарный песок — 3 ст.л
  • соль — 1 ст.л
  • Щепотка измельченного красного перца

Приготовление

  1. Лук положите в большую банку с плотно закрывающейся крышкой.
  2. В кастрюле на среднем огне доведите до кипения смешанные уксус, воду, сахар и соль. Мешайте до тех пор, пока сахар и соль не растворятся.
  3. Добавьте красный перец и залейте маринадом лук.
  4. Дайте остыть до комнатной температуры, затем накройте крышкой и поставьте в холодильник до готовности на два часа.
  5. Такой лук хранится в холодильнике до 1 месяца.

Несколько необычный рецепт из-за корицы и бадьяна, но такой лук точно украсит любое блюдо!

Маринованный лук с корицей и специями

Такой лук получается одновременно острым, сладким и хрустящим
pinterest.com

Ингредиенты

  • 1 крупную красную луковицу разрезать пополам и тонко нарезать
  • 1 палочка корицы на банку
  • 12 целых зубчиков чеснока
  • 12 горошин черного перца
  • 3 столовые ложки сахара
  • 1/2 чайной ложки соли
  • 1 стакан яблочного уксуса
  • 1/2 стакана сока лимона
  • бадьян, горчичные зерна, лавровый лист, свежий имбирь

Приготовление

  1. Тонко нарежьте лук и положите его в миску.
  2. Залейте лук кипятком, чтобы он был полностью в воде. Слить через 45 секунд.
  3. Положить лук в стеклянную банку.
  4. Подогрейте корицу, гвоздику горошины перца в сковороде на среднем огне, от 3 до 5 минут.
  5. Смешайте в кастрюльке уксус, сок лайма, 3 столовых ложки сахара и соль, добавьте специи. Доведите до кипения и варите, пока сахар и соль не растворятся, примерно 1-2 минуты.
  6. Удалите палочки корицы.
  7. Используя ручку ложки, проткните отверстие посреди лука, чтобы можно было вставить туда палочку корицы.
  8. Залейте лук маринадом и смесью специй.
  9. Постучите по банке, чтобы удалить пузырьки воздуха. Дайте постоять при комнатной температуре, пока не остынет.
  10. Закройте крышку и поставьте в холодильник, через час лук можно уже есть.

Раньше "Телеграф" делился рецептом вкусного салата с ананасами и особой заправкой, и рассказывал, чем заменить калорийный майонез в салатах.

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#Рецепт #Лук #Маринад