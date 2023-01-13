Как вкусно замариновать лук: два рецепта от профессиональных поваров

Маринованный лук – это быстрый способ улучшить что угодно. Она удивительно дополняет вкус сэндвичей, гамбургеров, салатов, хот-догов и мясных блюд. Его также можно добавлять в луковые пироги для украшения и придания пикантности.

Мы делимся двумя отличными рецептами такой закуски, авторы утверждают, что лучше всего для маринования использовать красный лук, ведь он более хрустящий и сочный. Но вы вполне можете его заменить на простой, репчатый лук.

Маринованный лук быстрого приготовления

Ингредиенты

красный лук — 1 шт, тонко нарезанный

яблочный уксус — 300 мл

вода — 150 мл

сахарный песок — 3 ст.л

соль — 1 ст.л

Щепотка измельченного красного перца

Приготовление

Лук положите в большую банку с плотно закрывающейся крышкой. В кастрюле на среднем огне доведите до кипения смешанные уксус, воду, сахар и соль. Мешайте до тех пор, пока сахар и соль не растворятся. Добавьте красный перец и залейте маринадом лук. Дайте остыть до комнатной температуры, затем накройте крышкой и поставьте в холодильник до готовности на два часа. Такой лук хранится в холодильнике до 1 месяца.

Несколько необычный рецепт из-за корицы и бадьяна, но такой лук точно украсит любое блюдо!

Маринованный лук с корицей и специями

Ингредиенты

1 крупную красную луковицу разрезать пополам и тонко нарезать

1 палочка корицы на банку

12 целых зубчиков чеснока

12 горошин черного перца

3 столовые ложки сахара

1/2 чайной ложки соли

1 стакан яблочного уксуса

1/2 стакана сока лимона

бадьян, горчичные зерна, лавровый лист, свежий имбирь

Приготовление

Тонко нарежьте лук и положите его в миску. Залейте лук кипятком, чтобы он был полностью в воде. Слить через 45 секунд. Положить лук в стеклянную банку. Подогрейте корицу, гвоздику горошины перца в сковороде на среднем огне, от 3 до 5 минут. Смешайте в кастрюльке уксус, сок лайма, 3 столовых ложки сахара и соль, добавьте специи. Доведите до кипения и варите, пока сахар и соль не растворятся, примерно 1-2 минуты. Удалите палочки корицы. Используя ручку ложки, проткните отверстие посреди лука, чтобы можно было вставить туда палочку корицы. Залейте лук маринадом и смесью специй. Постучите по банке, чтобы удалить пузырьки воздуха. Дайте постоять при комнатной температуре, пока не остынет. Закройте крышку и поставьте в холодильник, через час лук можно уже есть.

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