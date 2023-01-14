Немного фантазии и минимум времени: три идеи идеального кляра для отбивных
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С такими рецептами вам больше не придется волноваться за качество отбивных, ведь этот кляр всегда выходит
У каждой хозяйки есть проверенный рецепт надежного кляра для отбивных, но обратите внимание на эти три оригинальных рецепта, которые всегда получаются. Кстати, жидкое тесто, в котором обычно жарят мясо и рыбу, также используют для сочных котлет или овощей.
Предложенные рецепты можно использовать также и для жарки овощей, например грибов в кляре, которые получаются очень вкусными и хрустящими. Мы предлагаем вам рецепты классического кляра с тайным ингредиентом, сырного и тыквенного.
Как отмечают авторы рецептов, следует обращать внимание на то, для какого именно блюда вы используете жидкое тесто, для сочных продуктов следует делать более густой кляр, а для сухих наоборот.
Вот несколько советов для приготовления идеального кляра.
- Все ингредиенты должны быть взбиты до максимальной однородности
- Готовить кляр необходимо заранее, чтобы клейковина в муке потеряла свою эластичность – это позволяет тесту лучше соединиться с продуктом
- Правильная консистенция – когда кляр равномерно покрывает поверхность ложки
Кляр с водкой и вином
Этот кляр идеально сочетается с разными видами мяса. Для говядины или баранины белое вино лучше заменить красным.
Составляющие:
- 1 яичный желток
- 50-100 г муки
- специи по вкусу
- 20 мл водки
- белое вино
Способ приготовления:
- В миске взбить желток.
- Добавить муку, специи, водку и вино.
- Тщательно взбить смесь миксером.
Кляр сырный
Составляющие:
- 1 чайная ложка сушеной зелени
- 1 яйцо
- 100 мл белого сухого вина
- 1 столовая ложка тертого пармезана
- соль и перец по вкусу
- мука
Способ приготовления:
- Соединить натертый на терке сыр, яйцо, вино, специи и соль.
- Всё хорошенько взбить.
- Добавлять муку до нужной густоты.
Кляр тыквенный
Составляющие:
- 200 г тыквы
- 2 луковицы
- 4 яйца
- 0,5 стакана сливок
- 1,5 стакана муки
- соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
- Тыкву вместе с луком пропустить через мясорубку или взбить в блендере, добавить сливки, яйца, муку.
- Хорошо перемешать, слегка взбивая вилкой.
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