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Немного фантазии и минимум времени: три идеи идеального кляра для отбивных

Автор
Анастасия Николаенко
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Хрустящий кляр делает мясные блюда еще вкуснее
Хрустящий кляр делает мясные блюда еще вкуснее. Фото pinterest.com

С такими рецептами вам больше не придется волноваться за качество отбивных, ведь этот кляр всегда выходит

У каждой хозяйки есть проверенный рецепт надежного кляра для отбивных, но обратите внимание на эти три оригинальных рецепта, которые всегда получаются. Кстати, жидкое тесто, в котором обычно жарят мясо и рыбу, также используют для сочных котлет или овощей.

Предложенные рецепты можно использовать также и для жарки овощей, например грибов в кляре, которые получаются очень вкусными и хрустящими. Мы предлагаем вам рецепты классического кляра с тайным ингредиентом, сырного и тыквенного.

Как отмечают авторы рецептов, следует обращать внимание на то, для какого именно блюда вы используете жидкое тесто, для сочных продуктов следует делать более густой кляр, а для сухих наоборот.

Вот несколько советов для приготовления идеального кляра.

  • Все ингредиенты должны быть взбиты до максимальной однородности
  • Готовить кляр необходимо заранее, чтобы клейковина в муке потеряла свою эластичность – это позволяет тесту лучше соединиться с продуктом
  • Правильная консистенция – когда кляр равномерно покрывает поверхность ложки

Кляр с водкой и вином

Этот кляр идеально сочетается с разными видами мяса. Для говядины или баранины белое вино лучше заменить красным.

Составляющие:

  • 1 яичный желток
  • 50-100 г муки
  • специи по вкусу
  • 20 мл водки
  • белое вино

Способ приготовления:

  1. В миске взбить желток.
  2. Добавить муку, специи, водку и вино.
  3. Тщательно взбить смесь миксером.

Кляр сырный

Составляющие:

  • 1 чайная ложка сушеной зелени
  • 1 яйцо
  • 100 мл белого сухого вина
  • 1 столовая ложка тертого пармезана
  • соль и перец по вкусу
  • мука

Способ приготовления:

  1. Соединить натертый на терке сыр, яйцо, вино, специи и соль.
  2. Всё хорошенько взбить.
  3. Добавлять муку до нужной густоты.
Для того чтобы кляр держал форму, жарить продукты нужно на раскаленном масле.
pinterest.com

Кляр тыквенный

Составляющие:

  • 200 г тыквы
  • 2 луковицы
  • 4 яйца
  • 0,5 стакана сливок
  • 1,5 стакана муки
  • соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

  • Тыкву вместе с луком пропустить через мясорубку или взбить в блендере, добавить сливки, яйца, муку.
  • Хорошо перемешать, слегка взбивая вилкой.

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#Рецепт #Тесто #Отбивные