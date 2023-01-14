Немного фантазии и минимум времени: три идеи идеального кляра для отбивных

С такими рецептами вам больше не придется волноваться за качество отбивных, ведь этот кляр всегда выходит

У каждой хозяйки есть проверенный рецепт надежного кляра для отбивных, но обратите внимание на эти три оригинальных рецепта, которые всегда получаются. Кстати, жидкое тесто, в котором обычно жарят мясо и рыбу, также используют для сочных котлет или овощей.

Предложенные рецепты можно использовать также и для жарки овощей, например грибов в кляре, которые получаются очень вкусными и хрустящими. Мы предлагаем вам рецепты классического кляра с тайным ингредиентом, сырного и тыквенного.

Как отмечают авторы рецептов, следует обращать внимание на то, для какого именно блюда вы используете жидкое тесто, для сочных продуктов следует делать более густой кляр, а для сухих наоборот.

Вот несколько советов для приготовления идеального кляра.

Все ингредиенты должны быть взбиты до максимальной однородности

Готовить кляр необходимо заранее, чтобы клейковина в муке потеряла свою эластичность – это позволяет тесту лучше соединиться с продуктом

Правильная консистенция – когда кляр равномерно покрывает поверхность ложки

Кляр с водкой и вином

Этот кляр идеально сочетается с разными видами мяса. Для говядины или баранины белое вино лучше заменить красным.

Составляющие:

1 яичный желток

50-100 г муки

специи по вкусу

20 мл водки

белое вино

Способ приготовления:

В миске взбить желток. Добавить муку, специи, водку и вино. Тщательно взбить смесь миксером.

Кляр сырный

Составляющие:

1 чайная ложка сушеной зелени

1 яйцо

100 мл белого сухого вина

1 столовая ложка тертого пармезана

соль и перец по вкусу

мука

Способ приготовления:

Соединить натертый на терке сыр, яйцо, вино, специи и соль. Всё хорошенько взбить. Добавлять муку до нужной густоты.

Кляр тыквенный

Составляющие:

200 г тыквы

2 луковицы

4 яйца

0,5 стакана сливок

1,5 стакана муки

соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

Тыкву вместе с луком пропустить через мясорубку или взбить в блендере, добавить сливки, яйца, муку.

Хорошо перемешать, слегка взбивая вилкой.

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