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Готовится так же быстро, как и съедается: простой рецепт салата "Пятиминутка"

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
Салат "Пятиминутка" - пошаговое приготовление
Салат "Пятиминутка" - пошаговое приготовление. Фото pexels.com

Очень вкусный и совсем несложный рецепт

Что может быть лучше простых и быстрых рецептом вкуснейших блюд, для приготовления которых не нужно часами что-то варить, жарить или выпекать. А если вы решили приготовить салат, то его и вовсе можно приготовить за 5 минут. Именно таким рецептом мы и хотим поделиться с вами сегодня.

Кулинарный блогер под ником vprokvk на своей странице в Инстаграм поделился рецептом очень вкусного и при этом невероятно быстрого салата под названием "Пятиминутка". Блогер советует готовиться сразу много, ведь съедается блюдо за считанные минуты.

Салат "Пятиминутка": рецепт

Ингредиенты:

  • куриная грудка (отварная или копченая)
  • морковь по-корейски
  • кукуруза
  • греческий йогурт
  • горчица-1 ч.л
  • белые сухарики

Способ приготовления:

  • Нарежьте мелкими кубиками отварную или копченую куриную грудку.
  • Добавьте к ней морковку, кукурузу и сухарики и заправьте все соусом.
  • Соус приготовьте из греческого йогурта и горчиці: просто все смешайте и добавьте в салат.
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Раньше мы рассказывали о нереально вкусном немецком салате, который можно намазывать на бутерброды. Благодаря сочетанию совершенно разных продуктов и соусов это блюдо имеет очень необычное послевкусие и способно приятно удивить даже гурманов.

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#Рецепт #Салат