Готовится так же быстро, как и съедается: простой рецепт салата "Пятиминутка"
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Очень вкусный и совсем несложный рецепт
Что может быть лучше простых и быстрых рецептом вкуснейших блюд, для приготовления которых не нужно часами что-то варить, жарить или выпекать. А если вы решили приготовить салат, то его и вовсе можно приготовить за 5 минут. Именно таким рецептом мы и хотим поделиться с вами сегодня.
Кулинарный блогер под ником vprokvk на своей странице в Инстаграм поделился рецептом очень вкусного и при этом невероятно быстрого салата под названием "Пятиминутка". Блогер советует готовиться сразу много, ведь съедается блюдо за считанные минуты.
Салат "Пятиминутка": рецепт
Ингредиенты:
- куриная грудка (отварная или копченая)
- морковь по-корейски
- кукуруза
- греческий йогурт
- горчица-1 ч.л
- белые сухарики
Способ приготовления:
- Нарежьте мелкими кубиками отварную или копченую куриную грудку.
- Добавьте к ней морковку, кукурузу и сухарики и заправьте все соусом.
- Соус приготовьте из греческого йогурта и горчиці: просто все смешайте и добавьте в салат.
Раньше мы рассказывали о нереально вкусном немецком салате, который можно намазывать на бутерброды. Благодаря сочетанию совершенно разных продуктов и соусов это блюдо имеет очень необычное послевкусие и способно приятно удивить даже гурманов.