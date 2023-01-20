Готовится так же быстро, как и съедается: простой рецепт салата "Пятиминутка"

Очень вкусный и совсем несложный рецепт

Что может быть лучше простых и быстрых рецептом вкуснейших блюд, для приготовления которых не нужно часами что-то варить, жарить или выпекать. А если вы решили приготовить салат, то его и вовсе можно приготовить за 5 минут. Именно таким рецептом мы и хотим поделиться с вами сегодня.

Кулинарный блогер под ником vprokvk на своей странице в Инстаграм поделился рецептом очень вкусного и при этом невероятно быстрого салата под названием "Пятиминутка". Блогер советует готовиться сразу много, ведь съедается блюдо за считанные минуты.

Салат "Пятиминутка": рецепт

Ингредиенты:

куриная грудка (отварная или копченая)

морковь по-корейски

кукуруза

греческий йогурт

горчица-1 ч.л

белые сухарики

Способ приготовления:

Нарежьте мелкими кубиками отварную или копченую куриную грудку.

Добавьте к ней морковку, кукурузу и сухарики и заправьте все соусом.

Соус приготовьте из греческого йогурта и горчиці: просто все смешайте и добавьте в салат.

Раньше мы рассказывали о нереально вкусном немецком салате, который можно намазывать на бутерброды. Благодаря сочетанию совершенно разных продуктов и соусов это блюдо имеет очень необычное послевкусие и способно приятно удивить даже гурманов.