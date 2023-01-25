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А вы пробовали пышные дрожжевые оладьи? Простой рецепт вкусного блюда от Лизы Глинской

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Как приготовить соленые оладьи на дрожжах Новость обновлена 25 января 2023, 22:40
Как приготовить соленые оладьи на дрожжах. Фото instagram.com/lizaglinskaya

Оладьи получатся вкусными, пышными и румяными

Это блюдо обожают в каждом доме. Сладкие оладьи или соленые — они всегда поднимают настроение своим ароматом, а если они еще и выходят воздушными и золотистыми, политые сметанкой или медом — зададут тон на целый день!

Хороший рецепт оладий на дрожжах, которым поделилась украинский кулинар Лиза Глинская, — своеобразное достояние и гордость домашнего повара. Такими оладьями можно сытно накормить каждого члена семьи или гостей.

Соленые оладьи на дрожжах: рецепт

Ингредиенты:

  • 200 мл молока (0,8 стакана)
  • 5 г сахара (0,5 ч. л.)
  • ванильный сахар (по желанию)
  • 2 г сухих дрожжей
  • 150 г муки (6 ст. л. с горкой)
  • 20 мл масла (1 ст. л.)
  • щепотка соли
  • масло для жарки

Приготовление:

  1. Просейте муку через сито, добавьте сахар и сухие дрожжи. Смешайте и отставьте на 10 минут. Добавьте соль, теплое молоко и растительное масло. Перемешайте до однородности.
  2. Накройте тесто пищевой пленкой или полотенцем, и оставьте тесто подходить в теплом месте без сквозняков 30-40 мин.
  3. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Выкладывайте тесто ложкой.
  4. Обжарьте до золотистой корочки с обеих сторон, а после выложите готовые оладьи на бумажное полотенце, чтобы они не были жирными.

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