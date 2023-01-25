А вы пробовали пышные дрожжевые оладьи? Простой рецепт вкусного блюда от Лизы Глинской

Оладьи получатся вкусными, пышными и румяными

Это блюдо обожают в каждом доме. Сладкие оладьи или соленые — они всегда поднимают настроение своим ароматом, а если они еще и выходят воздушными и золотистыми, политые сметанкой или медом — зададут тон на целый день!

Хороший рецепт оладий на дрожжах, которым поделилась украинский кулинар Лиза Глинская, — своеобразное достояние и гордость домашнего повара. Такими оладьями можно сытно накормить каждого члена семьи или гостей.

Соленые оладьи на дрожжах: рецепт

Ингредиенты:

200 мл молока (0,8 стакана)

5 г сахара (0,5 ч. л.)

ванильный сахар (по желанию)

2 г сухих дрожжей

150 г муки (6 ст. л. с горкой)

20 мл масла (1 ст. л.)

щепотка соли

масло для жарки

Приготовление:

Просейте муку через сито, добавьте сахар и сухие дрожжи. Смешайте и отставьте на 10 минут. Добавьте соль, теплое молоко и растительное масло. Перемешайте до однородности. Накройте тесто пищевой пленкой или полотенцем, и оставьте тесто подходить в теплом месте без сквозняков 30-40 мин. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Выкладывайте тесто ложкой. Обжарьте до золотистой корочки с обеих сторон, а после выложите готовые оладьи на бумажное полотенце, чтобы они не были жирными.

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