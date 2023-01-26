Домашняя рыбная консерва получается намного вкуснее, чем магазинная: рецепт бюджетной заготовки (видео)
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На рыбную заготовку уйдет минимум средств, хотя вкус получается просто невероятным
На зиму стоит запастись не только мясными консервами, к примеру, свиной тушенкой, а и заготовить рыбу. Очень вкусной получается рыбная консерва из сельди, по вкусу – не отличить от магазинных банок с сардинами.
Рецептом рыбной консервы делится кулинарный канал "Домашні рецепти. Просто і смачно!" в Youtube. Готовится она без автоклава. Селедка в масле — реально бюджетная заготовка, так как из 5 рыбин выходит почти 3 полулитровые банки.
Как приготовить рыбные консервы в домашних условиях
Ингредиенты:
- Сельдь – 5 шт.
- Соль – 2 ч. л. без горки
- Лимонная кислота – 0,5 ч. л.
- Черный перец
- Подсолнечное масло – 12 ст. л.
Способ приготовления:
- Рыбу помыть, почистить, нарезать на куски. Посолить и добавить лимонную кислоту. Оставить на 20 минут.
- На дно полулитровой банки кладем лавровый лист, три горошины черного перца. Заполнить плотно банки рыбой.
- Дно кастрюли покрываем тканью, ставим банки, наливаем воду, накрываем крышками и ставим на небольшой огонь.
- Подогреть подсолнечное масло. Когда банки прогрелись, добавить в каждую по 4 ст. л. масла.
- Протушить консерву на небольшом огне 5 часов, периодически подливая воду.
- Накрыть банки капроновыми крышками и хранить в холодном месте.
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