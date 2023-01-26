Суперпростой рецепт потрясающих пирожков с яблоками: получаются вкуснее, чем у бабушки: (видео)

Приготовить вкуснейшие пирожки по этому рецепту проще простого

Вкус пирожков с яблоками, которые готовила в детстве бабушка, помнят все. Приготовить эту вкусноту можно и самим. Обычно для пирожков нужно использовать дрожжи, но есть и способ отказаться от этого ингредиента.

Рецептом жареных пирожков с яблоками на кефире делится кулинарный Ютуб-канал "Українська кухня кращі традиції". Рецепт теста универсален, так что готовить можно пирожки как со сладкой начинкой, так и соленой. С минимальным количеством продуктов у вас получится целая гора вкусных пирожков с яблоками.

Ингредиенты:

750 г муки

500 мл кефира

1 ч. л. соды

Сахар — 2 ст. л. (для теста) и 100 г (для начинки)

Щепотка соли

6 шт. крупных яблок

Растительное масло для жарки

Способ приготовления:

Чтобы сделать тесто, в емкость выливаем нагретый до теплого состояния кефир. К нему добавляем соль и сахар, перемешиваем. Отдельно просеиваем муку, к ней добавляем соду, перемешиваем. Затем муку небольшими частями добавляем в кефир и замешиваем мягкое и эластичное тесто. Кладем его в емкость, присыпанную мукой, накрываем полотенцем и ставим отдохнуть на 20 минут. Для начинки яблоки промываем, просушиваем. Натираем на грубой терке, выкладываем на дуршлаг, который ставим в миску. Это нужно для того, чтобы из яблок стекал лишний яблочный сок. Когда тесто отдохнуло, разрезаем его на 3 части, с одним работаем, две другие кладем обратно в емкость и накрываем полотенцем. Присыпаем поверхность мукой, раскатываем кусок теста скалкой и нарезаем ровные куски. Раскатываем каждый в круг, не очень тонко. На каждый круг выкладываем яблоки и присыпаем сахаром (примерно по 1 ч. л.), защипываем края, таким образом формируя пирожок. Защелкивайте края так, чтобы не попала начинка в шов. Разогреваем сковороду, наливаем масло, выкладываем пирожки швом вниз. Обжариваем на среднем огне с обеих сторон до золотистого цвета.

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