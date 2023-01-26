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Никакого уксуса и лука: как замариновать селедку, чтобы она таяла во рту

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
Как вкусно замариновать селедку Новость обновлена 26 января 2023, 15:04
Как вкусно замариновать селедку. Фото pexels.com

Рассол для маринада готовится проще простого.

Сельдь можно готовить как самостоятельное блюдо, так и добавляя его в популярные блюда. Например, с этой рыбкой можно приготовить всем известный салат "Селедка под шубой".

Но в этом материале поговорим о мариновании. Есть маринад гораздо вкуснее, чем просто рассол из лука и уксуса. Селедка в таком маринаде будет таять во рту, пишет портал "Вкусно+".

Ингредиенты:

  • сельдь, 2 штуки;
  • вода, 1 литр;
  • соль, 3 столовые ложки;
  • сахар, 2 столовые ложки;
  • сухая горчица, 1 столовая ложка;
  • лавровый лист, 5 штук;
  • черный перец горошек, 10 штук.

Способ приготовления:

  1. Вскипятите воду и всыпьте в нее сахар, соль, лавровый лист, черный перец. Состав должен прокипеть три минуты.
  2. Остудите и залейте заранее очищенную сельдь.
  3. Сверху посыпьте горчицей. Сделайте груз и оставьте на 2-3 часа.
  4. После рыбу уберите в холодильник на двое суток.

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт свекольного салата "цацики" — классику греческой кухни.

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#Рецепт #Селедка