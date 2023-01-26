Никакого уксуса и лука: как замариновать селедку, чтобы она таяла во рту
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Рассол для маринада готовится проще простого.
Сельдь можно готовить как самостоятельное блюдо, так и добавляя его в популярные блюда. Например, с этой рыбкой можно приготовить всем известный салат "Селедка под шубой".
Но в этом материале поговорим о мариновании. Есть маринад гораздо вкуснее, чем просто рассол из лука и уксуса. Селедка в таком маринаде будет таять во рту, пишет портал "Вкусно+".
Ингредиенты:
- сельдь, 2 штуки;
- вода, 1 литр;
- соль, 3 столовые ложки;
- сахар, 2 столовые ложки;
- сухая горчица, 1 столовая ложка;
- лавровый лист, 5 штук;
- черный перец горошек, 10 штук.
Способ приготовления:
- Вскипятите воду и всыпьте в нее сахар, соль, лавровый лист, черный перец. Состав должен прокипеть три минуты.
- Остудите и залейте заранее очищенную сельдь.
- Сверху посыпьте горчицей. Сделайте груз и оставьте на 2-3 часа.
- После рыбу уберите в холодильник на двое суток.
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