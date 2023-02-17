Панкейки без молока: вкусный рецепт традиционных американских блинчиков
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Готовятся просто и быстро, и являются отличным сытным завтраком или полдником
С 20 февраля обязательны блюдом на вашем столе должны быть блины, ведь с этого дня начинается празднование народного праздника — Масленица. Чтобы немного разбавить традиционные блинчики, мы предлагаем вам приготовить традиционную американскую выпечку — панкейки, которые очень похожи на наши оладьи и блины.
В основном панкейки готовят на молоке, кефире или простокваше, но их можно сделать и на воде, пишет кулинарный блогер под ником kuhari в своем блоге в Инстаграм. И при этом они получаются такими же нежными, пышными и вкусными.
Панкейки без молока: рецепт
Ингридиенты
- Вода — 150 мл.
- Куриное яйцо — 1 штука
- Сахар — 3 чайные ложки
- Соль — 2 щепотки
- Мука пшеничная — 150 грамм
- Разрыхлитель теста — 0,5 чайных ложки
- Растительное масло — 2 ст. ложки
Способ приготовления:
- Подготовьте продукты для приготовления панкейка. В миску разбейте куриное яйцо и взбейте яйцо венчиком. Влейте воду и снова все взбейте.
- Всыпьте просеянную муку, соль, сахар, разрыхлитель и снова хорошо перемешайте все ингредиенты.
- Добавьте любое растительное масло и еще раз перемешайте тесто.
- Хорошо разогрейте сковороду. Смазывать маслом ее не нужно. В центр сковороды выложите три столовых ложки теста.
- Пеките панкейк с одной стороны, пока верх не станет матовым. Затем переверните и жарьте с другой стороны.
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