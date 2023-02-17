Панкейки без молока: вкусный рецепт традиционных американских блинчиков

Готовятся просто и быстро, и являются отличным сытным завтраком или полдником

С 20 февраля обязательны блюдом на вашем столе должны быть блины, ведь с этого дня начинается празднование народного праздника — Масленица. Чтобы немного разбавить традиционные блинчики, мы предлагаем вам приготовить традиционную американскую выпечку — панкейки, которые очень похожи на наши оладьи и блины.

В основном панкейки готовят на молоке, кефире или простокваше, но их можно сделать и на воде, пишет кулинарный блогер под ником kuhari в своем блоге в Инстаграм. И при этом они получаются такими же нежными, пышными и вкусными.

Панкейки без молока: рецепт

Ингридиенты

Вода — 150 мл.

Куриное яйцо — 1 штука

Сахар — 3 чайные ложки

Соль — 2 щепотки

Мука пшеничная — 150 грамм

Разрыхлитель теста — 0,5 чайных ложки

Растительное масло — 2 ст. ложки

Способ приготовления:

Подготовьте продукты для приготовления панкейка. В миску разбейте куриное яйцо и взбейте яйцо венчиком. Влейте воду и снова все взбейте. Всыпьте просеянную муку, соль, сахар, разрыхлитель и снова хорошо перемешайте все ингредиенты. Добавьте любое растительное масло и еще раз перемешайте тесто. Хорошо разогрейте сковороду. Смазывать маслом ее не нужно. В центр сковороды выложите три столовых ложки теста. Пеките панкейк с одной стороны, пока верх не станет матовым. Затем переверните и жарьте с другой стороны.

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