Приготовление займет всего 15 минут: рецепт необычного молочного десерта

Вкусный торт без выпечки 100% понравится всем, кто его попробует

Многие хозяйки боятся готовить разные торты, ведь рецепты часто тяжелые, запутанные и занимают много времени. Чтобы не отказывать себе в удовольствии полакомиться домашними десертами, на выручку приходят скорые и простые рецепты. Иногда, чтобы приготовить вкусный торт, даже не нужно ничего выпекать.

Кулинарный блоггер Валерия Деменчук, которая и поделилась рецептом молочного десерта без выпечки в своем блоге в Инстаграме отмечает, что на приготовление у вас уйдет всего 15 мин, а уже через 2 часа, которые нужны на застывание, вы будете смаковать таким простым и вкусным тортиком.

Торт из молока без выпечки: рецепт

Ингредиенты:

Молоко – 200 мл

Сметана — 350 г

Ванильный сахар — 10 г

Сахар — 70 г

Желтки — 3 шт

Желатин 20 г + 100 мл холодного молока

Способ приготовления:

Желатин заливаем молоком и оставляем набухать. В ковшике или маленькой кастрюльке смешиваем венчиком желтки с сахаром, добавляем молоко, перемешиваем и ставим на маленький огонь. Периодически помешиваем и варим до закипания. Даем немного остыть. Сметану смешиваем с ванильным сахаром и добавляем яично-молочную смесь. Добавляем растопленный в микроволновой желатин и тщательно перемешиваем. Выливаем в форму и отправляем в холодильник на 2-3 часа.

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