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Приготовление займет всего 15 минут: рецепт необычного молочного десерта

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Торт из молока без выпечки. Новость обновлена 03 марта 2023, 14:32
Торт из молока без выпечки.. Фото instagram

Вкусный торт без выпечки 100% понравится всем, кто его попробует

Многие хозяйки боятся готовить разные торты, ведь рецепты часто тяжелые, запутанные и занимают много времени. Чтобы не отказывать себе в удовольствии полакомиться домашними десертами, на выручку приходят скорые и простые рецепты. Иногда, чтобы приготовить вкусный торт, даже не нужно ничего выпекать.

Кулинарный блоггер Валерия Деменчук, которая и поделилась рецептом молочного десерта без выпечки в своем блоге в Инстаграме отмечает, что на приготовление у вас уйдет всего 15 мин, а уже через 2 часа, которые нужны на застывание, вы будете смаковать таким простым и вкусным тортиком.

Торт из молока без выпечки: рецепт

Ингредиенты:

  • Молоко – 200 мл
  • Сметана — 350 г
  • Ванильный сахар — 10 г
  • Сахар — 70 г
  • Желтки — 3 шт
  • Желатин 20 г + 100 мл холодного молока

Способ приготовления:

  1. Желатин заливаем молоком и оставляем набухать.
  2. В ковшике или маленькой кастрюльке смешиваем венчиком желтки с сахаром, добавляем молоко, перемешиваем и ставим на маленький огонь. Периодически помешиваем и варим до закипания. Даем немного остыть.
  3. Сметану смешиваем с ванильным сахаром и добавляем яично-молочную смесь.
  4. Добавляем растопленный в микроволновой желатин и тщательно перемешиваем.
  5. Выливаем в форму и отправляем в холодильник на 2-3 часа.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить ароматный сливовый пирог. Приготовление будет быстро и просто, а от выпечки будут в восторге все без исключения.

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