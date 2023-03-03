Приготовление займет всего 15 минут: рецепт необычного молочного десерта
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Вкусный торт без выпечки 100% понравится всем, кто его попробует
Многие хозяйки боятся готовить разные торты, ведь рецепты часто тяжелые, запутанные и занимают много времени. Чтобы не отказывать себе в удовольствии полакомиться домашними десертами, на выручку приходят скорые и простые рецепты. Иногда, чтобы приготовить вкусный торт, даже не нужно ничего выпекать.
Кулинарный блоггер Валерия Деменчук, которая и поделилась рецептом молочного десерта без выпечки в своем блоге в Инстаграме отмечает, что на приготовление у вас уйдет всего 15 мин, а уже через 2 часа, которые нужны на застывание, вы будете смаковать таким простым и вкусным тортиком.
Торт из молока без выпечки: рецепт
Ингредиенты:
- Молоко – 200 мл
- Сметана — 350 г
- Ванильный сахар — 10 г
- Сахар — 70 г
- Желтки — 3 шт
- Желатин 20 г + 100 мл холодного молока
Способ приготовления:
- Желатин заливаем молоком и оставляем набухать.
- В ковшике или маленькой кастрюльке смешиваем венчиком желтки с сахаром, добавляем молоко, перемешиваем и ставим на маленький огонь. Периодически помешиваем и варим до закипания. Даем немного остыть.
- Сметану смешиваем с ванильным сахаром и добавляем яично-молочную смесь.
- Добавляем растопленный в микроволновой желатин и тщательно перемешиваем.
- Выливаем в форму и отправляем в холодильник на 2-3 часа.
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