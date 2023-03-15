Стратегический запас еды в военное время: секреты долгого хранения продуктов
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Простые правила могут спасти вам жизнь
Перебои с поставками продуктов, их подорожание, отключение света — мы живем в сложное военное время. Безусловно, каждая хозяйка думает не только о закупке продуктов, но и о том, как продлить срок их "жизни".
И если зимой многие продукты можно было спасти, вывесив их за окно, то с наступлением весны вопрос стоит более остро. Вместе со Smak.ua рассмотрим главные правила сохранения пищи.
Как сохранить продукты во время войны
Используйте термосумку, фольгу или бумагу
Это самый идеальный вариант. В термосумке или термопакете лучше всего хранить самые скоропортящиеся продукты – мясные и молочные.
Если же термосумки не нашлось, оберните продукты бумагой и обмотайте полотенцем. Поместите продукты в посуду с максимально охлажденными стенками и храните в самом холодном месте.
Фольга также хорошо поддерживает температуру. Если она есть — заверните в нее продукты. Если нет — постарайтесь найти в ближайшем магазине или среди гуманитарной помощи.
Делайте домашние консервы.
На консервы сгодится как рыба, так и мясо. Для их приготовления можно брать как свежие продукты, так и замороженные.
Способ приготовления:
- Рыбу или мясо разделите на кусочки, посолите их чуть больше обычного, разложите по баночкам и залейте растительным маслом.
- Прикройте банки крышками и поставьте в духовку на 4-5 часов при температуре 120 градусов.
Храните продукты в темных местах
Мясо, рыбу и сало можно хранить в солевом растворе — для этого нужно развести 10 ст. л. соли на 500 мл воды. Перед употреблением не забудьте вымочить продукты в холодной пресной воде.
А вот овощи и фрукты нужно сложить в емкости и в идеале пересыпать песком. Постарайтесь хранить так, чтобы они минимально соприкасались друг с другом
Делайте цукаты и компоты
Испорченные фрукты можно проварить в сладком сиропе и высушить. Такие цукаты будут храниться долгое время. А кожицу цитрусовых можно подсушить на солнце и добавлять в чай.
В вопросе хранения продуктов важную роль играет упаковка. Мы уже писали, как правильно нужно упаковывать продукты, чтобы продлить их "службу".