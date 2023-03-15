Стратегический запас еды в военное время: секреты долгого хранения продуктов

Простые правила могут спасти вам жизнь

Перебои с поставками продуктов, их подорожание, отключение света — мы живем в сложное военное время. Безусловно, каждая хозяйка думает не только о закупке продуктов, но и о том, как продлить срок их "жизни".

И если зимой многие продукты можно было спасти, вывесив их за окно, то с наступлением весны вопрос стоит более остро. Вместе со Smak.ua рассмотрим главные правила сохранения пищи.

Как сохранить продукты во время войны

Используйте термосумку, фольгу или бумагу

Это самый идеальный вариант. В термосумке или термопакете лучше всего хранить самые скоропортящиеся продукты – мясные и молочные.

Если же термосумки не нашлось, оберните продукты бумагой и обмотайте полотенцем. Поместите продукты в посуду с максимально охлажденными стенками и храните в самом холодном месте.

Фольга также хорошо поддерживает температуру. Если она есть — заверните в нее продукты. Если нет — постарайтесь найти в ближайшем магазине или среди гуманитарной помощи.

Делайте домашние консервы.

На консервы сгодится как рыба, так и мясо. Для их приготовления можно брать как свежие продукты, так и замороженные.

Способ приготовления:

Рыбу или мясо разделите на кусочки, посолите их чуть больше обычного, разложите по баночкам и залейте растительным маслом. Прикройте банки крышками и поставьте в духовку на 4-5 часов при температуре 120 градусов.

Храните продукты в темных местах

Мясо, рыбу и сало можно хранить в солевом растворе — для этого нужно развести 10 ст. л. соли на 500 мл воды. Перед употреблением не забудьте вымочить продукты в холодной пресной воде.

А вот овощи и фрукты нужно сложить в емкости и в идеале пересыпать песком. Постарайтесь хранить так, чтобы они минимально соприкасались друг с другом

Делайте цукаты и компоты

Испорченные фрукты можно проварить в сладком сиропе и высушить. Такие цукаты будут храниться долгое время. А кожицу цитрусовых можно подсушить на солнце и добавлять в чай.

В вопросе хранения продуктов важную роль играет упаковка. Мы уже писали, как правильно нужно упаковывать продукты, чтобы продлить их "службу".