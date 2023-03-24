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И для шаурмы, и к супу: рецепт потрясающего лаваша из 3 ингредиентов

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
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Автор
Домашний лаваш
Домашний лаваш. Фото apostrophe.ua

Немного времени — и результат окупится

Армянский лаваш — это тонкий хлеб, лепешка из муки на воде с солью. Этот универсальный продукт часто используется для приготовления различных блюд — будь то шаурма или быстрые конвертики с различными начинками. Из него можно приготовить быстрые закуски или использовать вместо хлеба.

Безусловно, рецептов приготовления лаваша невероятное множество. Тесто можно замесить на воде или на кефире, а выпекать можно на сухой сковороде, противне или даже в специальной печи.

Мы хотим предложить приготовить лаваш по рецепту Сhudopovar. Такое тесто получается более эластичным, оно легче раскатывается, а сам лаваш лучше пропекается.

Как приготовить армянский лаваш дома

Ингредиенты:

  • 3 ст. муки;
  • 1 ст. горячей воды;
  • 0.5 ч. л. соли.

Способ приготовления:

  • Растворяем соль в стакане горячей воды.
  • Три стакана пшеничной муки насыпаем в глубокую миску и делаем посередине горки углубление. Вливаем в муку горячую соленую воду небольшими порциями. Сначала смешиваем ложкой, а когда тесто станет густым — руками.
  • Вымешиваем до тех пор, пока тесто не станет плотным, накрываем влажной салфеткой и даем отстояться 20-30 минут.
  • Отщипываем от теста кусочек размером с куриное яйцо. Раскатываем его в тонкую круглую лепешку с помощью скалки. Полученную заготовку кладем на хорошо разогретую сковороду.
  • Когда на поверхности лепешки появятся пузырьки и темные пятна, переворачиваем и жарим также с другой стороны.
  • Лепешку снимаем лопаткой и перекладываем на деревянную доску. Сбрызгиваем холодной водой и накрываем чистым полотенцем, чтобы лаваш стал мягким.
  • Из оставшегося теста выпекаем лаваши и складываем их стопкой.

Такой лаваш также можно использовать для приготовления пиццы. Результат вас удивит.

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