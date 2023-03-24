И для шаурмы, и к супу: рецепт потрясающего лаваша из 3 ингредиентов
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Армянский лаваш — это тонкий хлеб, лепешка из муки на воде с солью. Этот универсальный продукт часто используется для приготовления различных блюд — будь то шаурма или быстрые конвертики с различными начинками. Из него можно приготовить быстрые закуски или использовать вместо хлеба.
Безусловно, рецептов приготовления лаваша невероятное множество. Тесто можно замесить на воде или на кефире, а выпекать можно на сухой сковороде, противне или даже в специальной печи.
Мы хотим предложить приготовить лаваш по рецепту Сhudopovar. Такое тесто получается более эластичным, оно легче раскатывается, а сам лаваш лучше пропекается.
Как приготовить армянский лаваш дома
Ингредиенты:
- 3 ст. муки;
- 1 ст. горячей воды;
- 0.5 ч. л. соли.
Способ приготовления:
- Растворяем соль в стакане горячей воды.
- Три стакана пшеничной муки насыпаем в глубокую миску и делаем посередине горки углубление. Вливаем в муку горячую соленую воду небольшими порциями. Сначала смешиваем ложкой, а когда тесто станет густым — руками.
- Вымешиваем до тех пор, пока тесто не станет плотным, накрываем влажной салфеткой и даем отстояться 20-30 минут.
- Отщипываем от теста кусочек размером с куриное яйцо. Раскатываем его в тонкую круглую лепешку с помощью скалки. Полученную заготовку кладем на хорошо разогретую сковороду.
- Когда на поверхности лепешки появятся пузырьки и темные пятна, переворачиваем и жарим также с другой стороны.
- Лепешку снимаем лопаткой и перекладываем на деревянную доску. Сбрызгиваем холодной водой и накрываем чистым полотенцем, чтобы лаваш стал мягким.
- Из оставшегося теста выпекаем лаваши и складываем их стопкой.
Такой лаваш также можно использовать для приготовления пиццы. Результат вас удивит.