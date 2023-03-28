Что покушать, чтобы заснуть: продукты, которые помогают расслабиться

Кушаем и спим!

Бессонница – это прямой результат стресса. Мы нервничаем и волнуемся, поэтому сложно уснуть вовремя. Чтобы успокоиться, учёные-диетологи советуют употреблять полезные для кишечника продукты.

Оказывается, существует ряд продуктов, которые специалисты рекомендуют для качественного сна. Как пишет Мirror.co.uk, они слегка разогревают организм и позволяют быстрее заснуть.

Какие продукты помогут нам заснуть

Корица. Популярная специя часто встречается в выпечке. Однако для спокойного сна нужно добавить ее в стакан молока, и глубокий сон вам обеспечен.

Овсянка. Зачастую ее рекомендуют на завтрак. Однако овсянка способствует выработке гормона счастья – серотонина. Он превращается в мелатонин, который оказывает успокаивающий эффект. Овсяные хлопья медленно расщепляются в организме из-за высокого содержания клетчатки, поэтому каша поможет согреться и заснуть.

Орехи. Перед сном можно съесть немного арахиса или миндаля. Они повысит скорость метаболизма и увеличат температуру тела. Орехи – отличный источник мелатонина, который контролирует цикл сна.

Бананы. Благодаря витамину В и магнию в их составе функционирует щитовидная железа и надпочечники. Бананы способны регулировать температуру тела во время холода. Магний также помогает мышцам расслабиться перед сном.

Имбирь. Он способен расширять кровеносные сосуды и расслаблять их, увеличивая кровоток. Поэтому приготовьте себе чай с имбирем — и скорый сон вам обеспечен.

Морковь. Она содержит альфа-каротин и калий, которые помогают уснуть. Да и чтобы переварить морковь, нужно большое количество энергии — поэтому его можно кушать перед сном.

Продукты, которые перед сном лучше не есть перед сном

Существуют ли такие? Безусловно. Это овощи и фрукты, в составе которых много воды — арбузы, персики, апельсины, сельдерей и огурцы. Еще к ним относятся ягоды, острые продукты (например, кайенский перец) и листовые зеленые овощи (в частности, капуста). Конечно, они полезны, но не перед сном.

А вот проснуться с утра нам поможет кофе. А если напиток еще и необычный, он не только взбодрит, но и доставит массу удовольствия.