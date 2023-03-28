Оладьи из лука, после которых можно идти на свидание: рецепт

Очень простое приготовление

Лук – это база и фундамент украинской кухни. Она составляет основу большинства блюд, а правильно обжаренная может стать интересным дополнением даже к тем, где его нет.

ProstoWay предлагает приготовить смелое блюдо. После того, как перекусили, можно идти и на работу к коллегам, и на свидание — никакого постороннего запаха не будет.

Ингредиенты:

лук — 3 шт

яйца — 2 шт

чеснок — 1 зубчик

сметана — 1 ст.л

манная крупа — 0,5 ст.

соль, перец

Способ приготовления:

Лук порезать на мелкий кубик. Посолите и промните руками, а затем оставьте на 10 минут. Лук должен пустить сок. К нему нужно добавить перетертый или пропущенный через пресс чеснок. В луково-чесночную массу вмешайте яйца. В последнюю очередь добавляем манную крупу. Оставляем еще на 20 минут. Жарим луковые оладьи на раскаленном масле с обеих сторон – до золотистой корочки. Подаем блюдо со сметаной.

Блюдо получается очень ароматный, жареный лук создает во рту самое настоящее блаженство. И благодаря манке после этих оладий изо рта совсем не пахнет луком. Кстати, вместо сметаны можно приготовить интересный соус из белой фасоли. Так будет еще сытнее