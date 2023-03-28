Оладьи из лука, после которых можно идти на свидание: рецепт
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Очень простое приготовление
Лук – это база и фундамент украинской кухни. Она составляет основу большинства блюд, а правильно обжаренная может стать интересным дополнением даже к тем, где его нет.
ProstoWay предлагает приготовить смелое блюдо. После того, как перекусили, можно идти и на работу к коллегам, и на свидание — никакого постороннего запаха не будет.
Ингредиенты:
- лук — 3 шт
- яйца — 2 шт
- чеснок — 1 зубчик
- сметана — 1 ст.л
- манная крупа — 0,5 ст.
- соль, перец
Способ приготовления:
- Лук порезать на мелкий кубик. Посолите и промните руками, а затем оставьте на 10 минут. Лук должен пустить сок. К нему нужно добавить перетертый или пропущенный через пресс чеснок.
- В луково-чесночную массу вмешайте яйца. В последнюю очередь добавляем манную крупу. Оставляем еще на 20 минут.
- Жарим луковые оладьи на раскаленном масле с обеих сторон – до золотистой корочки. Подаем блюдо со сметаной.
Блюдо получается очень ароматный, жареный лук создает во рту самое настоящее блаженство. И благодаря манке после этих оладий изо рта совсем не пахнет луком. Кстати, вместо сметаны можно приготовить интересный соус из белой фасоли. Так будет еще сытнее