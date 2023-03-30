Гости не устанут делать комплименты: рецепт вкуснейших корзинок с фруктами и желе

Это невероятно красиво и вкусно!

Опытная хозяйка вряд ли чем-то поразит своих близких. Столько уже десертов она испекла, сколько блюд приготовила!

Jisty.com.ua утверждает, что любая хозяйка за корзинку с фруктами и желе получит множество комплиментов. Легкий десерт без жирных кремов и наполнителей — это вкусно, полезно и эффектно.

Как приготовить корзинки с фруктами и желе

Ингредиенты:

300 г муки;

150 г маргарина;

100 г сахара;

1 яйцо;

1 ч. ложка соды;

500 г любых разных свежих фруктов.

Для желе

200 г сахара;

20 г желатина;

1 г лимонной кислоты;

1,5 ст. яблочный сок.

Как приготовить:

Желатин залить 0,5 стакана яблочного сока на 30 минут, растопить на водяной бане, процедить. В 1 стакан сока добавить сахар, лимонную кислоту, вскипятить, немного охладить, добавить к желатиновой смеси. Яйцо взбить. Мягкий маргарин растереть с сахаром, добавить яйцо, муку и соду, замесить тесто. Раскатать тесто толщиной в 0,5 см и вырезать круглые блины. Выложить блины в смазанные маслом формы для кексов, прижать края к стенкам. Выпекать корзинки при температуре 200 градусов 10-15 минут. Фрукты помыть, порезать тонкими пластинками. В корзинки положить фрукты, залить полуохлажденным желе, поставить в холодильник на 3 часа.

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