Гости не устанут делать комплименты: рецепт вкуснейших корзинок с фруктами и желе
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Это невероятно красиво и вкусно!
Опытная хозяйка вряд ли чем-то поразит своих близких. Столько уже десертов она испекла, сколько блюд приготовила!
Jisty.com.ua утверждает, что любая хозяйка за корзинку с фруктами и желе получит множество комплиментов. Легкий десерт без жирных кремов и наполнителей — это вкусно, полезно и эффектно.
Как приготовить корзинки с фруктами и желе
Ингредиенты:
- 300 г муки;
- 150 г маргарина;
- 100 г сахара;
- 1 яйцо;
- 1 ч. ложка соды;
- 500 г любых разных свежих фруктов.
Для желе
- 200 г сахара;
- 20 г желатина;
- 1 г лимонной кислоты;
- 1,5 ст. яблочный сок.
Как приготовить:
- Желатин залить 0,5 стакана яблочного сока на 30 минут, растопить на водяной бане, процедить.
- В 1 стакан сока добавить сахар, лимонную кислоту, вскипятить, немного охладить, добавить к желатиновой смеси.
- Яйцо взбить.
- Мягкий маргарин растереть с сахаром, добавить яйцо, муку и соду, замесить тесто.
- Раскатать тесто толщиной в 0,5 см и вырезать круглые блины.
- Выложить блины в смазанные маслом формы для кексов, прижать края к стенкам.
- Выпекать корзинки при температуре 200 градусов 10-15 минут.
- Фрукты помыть, порезать тонкими пластинками.
- В корзинки положить фрукты, залить полуохлажденным желе, поставить в холодильник на 3 часа.
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