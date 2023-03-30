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Гости не устанут делать комплименты: рецепт вкуснейших корзинок с фруктами и желе

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Корзинки с фруктами и желе
Корзинки с фруктами и желе. Фото jisty.com.ua

Это невероятно красиво и вкусно!

Опытная хозяйка вряд ли чем-то поразит своих близких. Столько уже десертов она испекла, сколько блюд приготовила!

Jisty.com.ua утверждает, что любая хозяйка за корзинку с фруктами и желе получит множество комплиментов. Легкий десерт без жирных кремов и наполнителей — это вкусно, полезно и эффектно.

Как приготовить корзинки с фруктами и желе

Ингредиенты:

  • 300 г муки;
  • 150 г маргарина;
  • 100 г сахара;
  • 1 яйцо;
  • 1 ч. ложка соды;
  • 500 г любых разных свежих фруктов.

Для желе

  • 200 г сахара;
  • 20 г желатина;
  • 1 г лимонной кислоты;
  • 1,5 ст. яблочный сок.

Как приготовить:

  1. Желатин залить 0,5 стакана яблочного сока на 30 минут, растопить на водяной бане, процедить.
  2. В 1 стакан сока добавить сахар, лимонную кислоту, вскипятить, немного охладить, добавить к желатиновой смеси.
  3. Яйцо взбить.
  4. Мягкий маргарин растереть с сахаром, добавить яйцо, муку и соду, замесить тесто.
  5. Раскатать тесто толщиной в 0,5 см и вырезать круглые блины.
  6. Выложить блины в смазанные маслом формы для кексов, прижать края к стенкам.
  7. Выпекать корзинки при температуре 200 градусов 10-15 минут.
  8. Фрукты помыть, порезать тонкими пластинками.
  9. В корзинки положить фрукты, залить полуохлажденным желе, поставить в холодильник на 3 часа.

А вы знали, что из авокадо можно приготовить вкуснейшее мороженое? К тому же, десерт готовится просто.

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