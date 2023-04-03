Спорный вопрос: в какую воду следует бросать яйца при варке

Можно и так и так: но как правильно?

Все мы часто варим яйца. Они могут быть как самостоятельным приемом пищи, так и входить в салаты, например, немецкий яичного салат, и других блюд. В Пасху их варят как часть обрядовой составляющей праздника.

Патриоты Украины рассказывают, в какую воду нужно класть яйца. Большинство людей кладет яйца в кастрюлю, заливает их холодной водой и на плиту. Есть мнение, что сырые яйца нельзя класть в горячую воду, но это не так. Их можно начинать готовить как в холодной, так и горячей воде. Но есть несколько нюансов, пишут на портале Патриоты Украины.

Как варить яйца в холодной воде.

Прежде всего, яйца следует осторожно помыть. Кладем их в холодную воду и ставим кастрюлю на плиту. Как только она закипит, начинаем отсчет.

Как долго варить яйца:

всмятку — 4 минуты

заварные и твердые яйца всмятку — 6 минут

сливочные яйца вкрутую — 7 минут

твердые яйца — 8 минут

яйца, сваренные вкрутую — 9-10 минут

После этого горячую воду сливают и заливают яйца холодной. Так они будут проще чиститься.

Как варить яйца в горячей воде.

Яйца можно варить и в горячей воде. Но перед этим их следует подготовить. Они должны быть и сами теплыми или хотя бы комнатной температуры. Бросать яйца нужно не в кипящую воду, а именно в теплую или немного горячую – от перепада температуры скорлупа может треснуть.

Также обратите внимание на время варки яиц. И не забудьте залить их холодной водой. Кстати, если вы не знаете и не хотите узнать разницу между писанками и пасхальными яйцами, то можно просто покрасить яйца натуральными красителями.