Всего два ингредиента: как приготовить воздушный десерт за считанные минуты
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Детей за уши не оторвешь от лакомства.
Маршмеллоу — любимое многими лакомство. Эти зефирки любят кушать просто так или использовать в приготовлении различных блюд.
А вы знали, что приготовить маршмеллоу дома достаточно просто? По рецепту Uaportal для этого потребуется и есть они на каждой кухне — это сахар, желатин и вода. За 15 минут вы получите мягкие и воздушные маршмеллоу.
Как приготовить маршмеллоу
Ингредиенты:
- желатин — 15 мг;
- сахар — 200 г;
- вода — 160 мл.
Способ приготовления:
- Желатин смешиваете с 80 мл и оставляете смесь набухать.
- Еще в 80 мл воды (по желанию можно взять компот) размешайте сахар. Сахарную смесь поставьте на плиту до полного растворения сахара, но не кипятите. При желании можно добавить пищевой краситель.
- В кастрюле или глубокой миске смешайте жидкости и взбейте миксером. Застелите глубокую емкость пищевой пленкой и вылейте смесь.
- Затем оставьте на 5-6 мин посуду с десертом остыть и подождите, пока масса стабилизируется. Оставьте в холодильнике на 5-6 часов застывать, после достаньте десерт из посуды.
- Смешайте сахарную пудру с крахмалом и присыпьте заготовку с обеих сторон, чтобы кусочки десерта не прилипали друг к другу.
- Разрежьте готовый маршмеллоу на кусочки и выложите в миску.
Кстати, дома можно приготовить и любимую сгущенку. Всего несколько ингредиентов и немного времени — и сладость готова.