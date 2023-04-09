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Всего два ингредиента: как приготовить воздушный десерт за считанные минуты

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Домашнее маршмеллоу
Домашнее маршмеллоу. Фото recept.ua

Детей за уши не оторвешь от лакомства.

Маршмеллоу — любимое многими лакомство. Эти зефирки любят кушать просто так или использовать в приготовлении различных блюд.

А вы знали, что приготовить маршмеллоу дома достаточно просто? По рецепту Uaportal для этого потребуется и есть они на каждой кухне — это сахар, желатин и вода. За 15 минут вы получите мягкие и воздушные маршмеллоу.

Как приготовить маршмеллоу

Ингредиенты:

  • желатин — 15 мг;
  • сахар — 200 г;
  • вода — 160 мл.

Способ приготовления:

  1. Желатин смешиваете с 80 мл и оставляете смесь набухать.
  2. Еще в 80 мл воды (по желанию можно взять компот) размешайте сахар. Сахарную смесь поставьте на плиту до полного растворения сахара, но не кипятите. При желании можно добавить пищевой краситель.
  3. В кастрюле или глубокой миске смешайте жидкости и взбейте миксером. Застелите глубокую емкость пищевой пленкой и вылейте смесь.
  4. Затем оставьте на 5-6 мин посуду с десертом остыть и подождите, пока масса стабилизируется. Оставьте в холодильнике на 5-6 часов застывать, после достаньте десерт из посуды.
  5. Смешайте сахарную пудру с крахмалом и присыпьте заготовку с обеих сторон, чтобы кусочки десерта не прилипали друг к другу.
  6. Разрежьте готовый маршмеллоу на кусочки и выложите в миску.

Кстати, дома можно приготовить и любимую сгущенку. Всего несколько ингредиентов и немного времени — и сладость готова.

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