Всего два ингредиента: как приготовить воздушный десерт за считанные минуты

Детей за уши не оторвешь от лакомства.

Маршмеллоу — любимое многими лакомство. Эти зефирки любят кушать просто так или использовать в приготовлении различных блюд.

А вы знали, что приготовить маршмеллоу дома достаточно просто? По рецепту Uaportal для этого потребуется и есть они на каждой кухне — это сахар, желатин и вода. За 15 минут вы получите мягкие и воздушные маршмеллоу.

Как приготовить маршмеллоу

Ингредиенты:

желатин — 15 мг;

сахар — 200 г;

вода — 160 мл.

Способ приготовления:

Желатин смешиваете с 80 мл и оставляете смесь набухать. Еще в 80 мл воды (по желанию можно взять компот) размешайте сахар. Сахарную смесь поставьте на плиту до полного растворения сахара, но не кипятите. При желании можно добавить пищевой краситель. В кастрюле или глубокой миске смешайте жидкости и взбейте миксером. Застелите глубокую емкость пищевой пленкой и вылейте смесь. Затем оставьте на 5-6 мин посуду с десертом остыть и подождите, пока масса стабилизируется. Оставьте в холодильнике на 5-6 часов застывать, после достаньте десерт из посуды. Смешайте сахарную пудру с крахмалом и присыпьте заготовку с обеих сторон, чтобы кусочки десерта не прилипали друг к другу. Разрежьте готовый маршмеллоу на кусочки и выложите в миску.

Кстати, дома можно приготовить и любимую сгущенку. Всего несколько ингредиентов и немного времени — и сладость готова.