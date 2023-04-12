Дешевле оливье и лучше ресторанных: два рецепта потрясающих салата с бужениной

Это просто салатные короли!

Летом, как правило, готовим легкие овощные и фруктовые салаты. Поздней осенью и зимой мы начинаем готовить мясные салаты и салаты с морепродуктами. Если же классические салаты не привлекают, можно приготовить ресторанные салаты в домашних условиях.

Приготовленные по рецепту Molbuk салаты настолько аппетитны, что вам точно захочется приготовить их еще не раз. Такими блюдами вы можете с легкостью разнообразить свой как обычный стол, так и праздничный.

Рецепты салатов с бужениной

Салат с бужениной и свежим огурцом

Ингредиенты:

2 свежих огурца;

200 г свиной/куриной буженины;

70 г твердого сыра;

1 яйцо.

Для заправки:

укроп, чеснок, майонез, соль и перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Сварить яйцо и порезать соломкой. Порезать соломкой огурцы и буженину. На средней терке натереть сыр. Измельчить укроп. Все ингредиенты перемешать, посолить, поперчить. Чеснок пропустить через чеснокодавку и добавить в салат. Добавить майонез и перемешать. Салат готов.

Салат с бужениной и яйцом

Ингредиенты на 6 порций:

150 г буженины;

150 г майонеза;

50 г лимона;

5 г горчицы;

7 яиц;

соль, перец и петрушка.

Способ приготовления:

Сварить яйца и порезать кружочками. Измельчить буженину и добавить в яйца. Перемешать перец, майонез, горчицу и соль. Полить этим миксом ингредиенты, перемешать, посыпать петрушкой и положить кусочек лимона.

Еще один интересный вариант салата — из рыбных консервов. Это простое в приготовлении, но вкусное блюдо обязательно понравится вам.