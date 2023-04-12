Дешевле оливье и лучше ресторанных: два рецепта потрясающих салата с бужениной
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Это просто салатные короли!
Летом, как правило, готовим легкие овощные и фруктовые салаты. Поздней осенью и зимой мы начинаем готовить мясные салаты и салаты с морепродуктами. Если же классические салаты не привлекают, можно приготовить ресторанные салаты в домашних условиях.
Приготовленные по рецепту Molbuk салаты настолько аппетитны, что вам точно захочется приготовить их еще не раз. Такими блюдами вы можете с легкостью разнообразить свой как обычный стол, так и праздничный.
Рецепты салатов с бужениной
Салат с бужениной и свежим огурцом
Ингредиенты:
- 2 свежих огурца;
- 200 г свиной/куриной буженины;
- 70 г твердого сыра;
- 1 яйцо.
Для заправки:
- укроп, чеснок, майонез, соль и перец — по вкусу.
Способ приготовления:
- Сварить яйцо и порезать соломкой.
- Порезать соломкой огурцы и буженину.
- На средней терке натереть сыр. Измельчить укроп.
- Все ингредиенты перемешать, посолить, поперчить.
- Чеснок пропустить через чеснокодавку и добавить в салат. Добавить майонез и перемешать. Салат готов.
Салат с бужениной и яйцом
Ингредиенты на 6 порций:
- 150 г буженины;
- 150 г майонеза;
- 50 г лимона;
- 5 г горчицы;
- 7 яиц;
- соль, перец и петрушка.
Способ приготовления:
- Сварить яйца и порезать кружочками.
- Измельчить буженину и добавить в яйца.
- Перемешать перец, майонез, горчицу и соль. Полить этим миксом ингредиенты, перемешать, посыпать петрушкой и положить кусочек лимона.
Еще один интересный вариант салата — из рыбных консервов. Это простое в приготовлении, но вкусное блюдо обязательно понравится вам.