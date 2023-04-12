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Дешевле оливье и лучше ресторанных: два рецепта потрясающих салата с бужениной

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Потрясающий салат с бужениной
Потрясающий салат с бужениной. Фото publish.com.ua

Это просто салатные короли!

Летом, как правило, готовим легкие овощные и фруктовые салаты. Поздней осенью и зимой мы начинаем готовить мясные салаты и салаты с морепродуктами. Если же классические салаты не привлекают, можно приготовить ресторанные салаты в домашних условиях.

Приготовленные по рецепту Molbuk салаты настолько аппетитны, что вам точно захочется приготовить их еще не раз. Такими блюдами вы можете с легкостью разнообразить свой как обычный стол, так и праздничный.

Рецепты салатов с бужениной

Салат с бужениной и свежим огурцом

Ингредиенты:

  • 2 свежих огурца;
  • 200 г свиной/куриной буженины;
  • 70 г твердого сыра;
  • 1 яйцо.

Для заправки:

  • укроп, чеснок, майонез, соль и перец — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Сварить яйцо и порезать соломкой.
  2. Порезать соломкой огурцы и буженину.
  3. На средней терке натереть сыр. Измельчить укроп.
  4. Все ингредиенты перемешать, посолить, поперчить.
  5. Чеснок пропустить через чеснокодавку и добавить в салат. Добавить майонез и перемешать. Салат готов.

Салат с бужениной и яйцом

Ингредиенты на 6 порций:

  • 150 г буженины;
  • 150 г майонеза;
  • 50 г лимона;
  • 5 г горчицы;
  • 7 яиц;
  • соль, перец и петрушка.

Способ приготовления:

  1. Сварить яйца и порезать кружочками.
  2. Измельчить буженину и добавить в яйца.
  3. Перемешать перец, майонез, горчицу и соль. Полить этим миксом ингредиенты, перемешать, посыпать петрушкой и положить кусочек лимона.

Еще один интересный вариант салата — из рыбных консервов. Это простое в приготовлении, но вкусное блюдо обязательно понравится вам.

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