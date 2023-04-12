Любимый салат американцев можно приготовить за копейки: готовим коул-слоу

Чем дольше он простоит в холодильнике – тем вкуснее будет

Это излюбленный салат американцев. Его подают к бургерам или запеченному мясу. Но, тем не менее, он очень прост — в составе капуста и морковь, заправленные соусом на основе сметаны.

Рецептом поделились на сайте Евгения Клопотенко. Главное – это нарезка ингредиентов. Все следует нарезать одинаковой тоненькой соломкой.

Ингредиенты:

1 большая морковь

400 г белокочанной капусты

для соуса на порцию 150 г:

50 г сметаны не менее 20%

6 г сладкой горчицы

6-10 г тертого или консервированного хрена

соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

Моем и чистим морковь. Нарезаем ее тонкой соломкой с помощью ножа или специальной экономки с зубчиками. То же делаем с капустой. Овощи складываем в глубокую миску. Займемся соусом. На мелкой терке натираем корень хрена или берем готовый консервированный. К нему добавляем сметану и сладкую горчицу. Солим и перчим по вкусу. Перемешиваем заправку с салатом.

Чем дольше этот салат стоит в холодильнике, тем вкуснее. Поэтому лучше делать сразу большую порцию. А вместо сметаны в рецепте можно использовать густой йогурт или майонез. Последний, кстати, можно приготовить своими силами.