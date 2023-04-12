Любимый салат американцев можно приготовить за копейки: готовим коул-слоу
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Чем дольше он простоит в холодильнике – тем вкуснее будет
Это излюбленный салат американцев. Его подают к бургерам или запеченному мясу. Но, тем не менее, он очень прост — в составе капуста и морковь, заправленные соусом на основе сметаны.
Рецептом поделились на сайте Евгения Клопотенко. Главное – это нарезка ингредиентов. Все следует нарезать одинаковой тоненькой соломкой.
Ингредиенты:
- 1 большая морковь
- 400 г белокочанной капусты
- для соуса на порцию 150 г:
- 50 г сметаны не менее 20%
- 6 г сладкой горчицы
- 6-10 г тертого или консервированного хрена
- соль и перец по вкусу
Способ приготовления:
- Моем и чистим морковь. Нарезаем ее тонкой соломкой с помощью ножа или специальной экономки с зубчиками. То же делаем с капустой.
- Овощи складываем в глубокую миску. Займемся соусом.
- На мелкой терке натираем корень хрена или берем готовый консервированный. К нему добавляем сметану и сладкую горчицу. Солим и перчим по вкусу. Перемешиваем заправку с салатом.
Чем дольше этот салат стоит в холодильнике, тем вкуснее. Поэтому лучше делать сразу большую порцию. А вместо сметаны в рецепте можно использовать густой йогурт или майонез. Последний, кстати, можно приготовить своими силами.