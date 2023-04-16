Идеальный вариант недорогого ужина: рецепт фаршированного куриного филе
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Пару движений руки — и потрясающий ужин готов
Сегодня мы хотим поделиться рецептом куриного филе с сочной начинкой. Он понравится абсолютно всем — и любителям здорового питания, и любителям вкусно поесть. Курица фаршированная сыром в духовке хороша не только на ужин, ведь ароматная сырная начинка и сочное куриное филе делает ее отличным праздничным блюдом!
Рrostoway рассказывает, что блюдо формируется по принципу веера, поэтому каждый сантиметр имеет насыщенный вкус и аромат. Филе получается очень насыщенным и аппетитным, а подавать его нужно просто с салатом.
Как приготовить фаршированное куриное филе
Ингредиенты
- куриное филе — 2 шт.;
- помидоры — 1-2 шт.;
- соевый соус – 2 ст.л.;
- масло – 1 ст.л.;
- паприка – 0,5 ч.л.;
- чеснок — 2 зубка;
- приправа для курицы;
- сыр моцарелла.
Способ приготовления:
- На курином филе сделайте несколько поперечных разрезов, но не до конца. Но не режьте мясо до конца — в эти разрезы будем вставлять начинку.
- В мисочке смешайте соевый соус, масло, паприку, приправу для курицы, чеснок. Тщательно перемешайте.
- Положите филе на несколько минут в соус. Тщательно обмокните со всех сторон, чтобы соус попал в разрезы.
- Филе выложите на пергамент. В разрезы вложите кружочки помидоров и моцареллы. Смажьте филе с начинкой остатками соуса.
- Выпекайте курицу при температуре 200 градусов в течение 20 минут.
- Ужин готов, можно пробовать.
Кстати, если вы не хотите вообще стоять на кухне, предлагаем вам вариант "ленивого ужина". В такое блюдо вы точно влюбитесь.