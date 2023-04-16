Идеальный вариант недорогого ужина: рецепт фаршированного куриного филе

Пару движений руки — и потрясающий ужин готов

Сегодня мы хотим поделиться рецептом куриного филе с сочной начинкой. Он понравится абсолютно всем — и любителям здорового питания, и любителям вкусно поесть. Курица фаршированная сыром в духовке хороша не только на ужин, ведь ароматная сырная начинка и сочное куриное филе делает ее отличным праздничным блюдом!

Рrostoway рассказывает, что блюдо формируется по принципу веера, поэтому каждый сантиметр имеет насыщенный вкус и аромат. Филе получается очень насыщенным и аппетитным, а подавать его нужно просто с салатом.

Как приготовить фаршированное куриное филе

Ингредиенты

куриное филе — 2 шт.;

помидоры — 1-2 шт.;

соевый соус – 2 ст.л.;

масло – 1 ст.л.;

паприка – 0,5 ч.л.;

чеснок — 2 зубка;

приправа для курицы;

сыр моцарелла.

Способ приготовления:

На курином филе сделайте несколько поперечных разрезов, но не до конца. Но не режьте мясо до конца — в эти разрезы будем вставлять начинку. В мисочке смешайте соевый соус, масло, паприку, приправу для курицы, чеснок. Тщательно перемешайте. Положите филе на несколько минут в соус. Тщательно обмокните со всех сторон, чтобы соус попал в разрезы. Филе выложите на пергамент. В разрезы вложите кружочки помидоров и моцареллы. Смажьте филе с начинкой остатками соуса. Выпекайте курицу при температуре 200 градусов в течение 20 минут. Ужин готов, можно пробовать.

Кстати, если вы не хотите вообще стоять на кухне, предлагаем вам вариант "ленивого ужина". В такое блюдо вы точно влюбитесь.