Попробуйте приготовить печень по этому рецепту - и вы больше не захотите по-другому
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Блюдо — пальчики оближете
Наверняка вы знаете, что блюда из печени невероятно полезны для организма. Но как заставить всех домашних полюбить этот продукт? Очень просто — приготовить печень в сметанно-горчичном соусе.
Готовиться это блюдо по рецепту "Школи життя" очень просто и из самых доступных ингредиентов. Печень получается очень мягкой, со сливочным вкусом. Это блюдо точно станет фаворитом.
Как приготовить печень в сметанно-горчичном соусе
Ингредиенты:
- печень куриная – 500 г;
- лук – 1 шт.;
- чеснок – по вкусу;
- сметана – 2 ст. л.;
- сливочное масло – 30 гр;
- сахар – 1 ч.л.;
- подсолнечное масло;
- сахар – щепотка;
- соль, перец, горчица – по вкусу.
Способ приготовления:
- Обработанную куриную печень залейте кипятком.
- В чашу для мультиварки добавьте подсолнечное масло и сливочное масло.
- Очищенный лук нарежьте тонкими кольцами или полукольцами, отправьте жариться в мультиварку на режиме "жарки". Через минуту добавьте 1 ч.л. сахара и продолжайте жарить до мягкости.
- Добавьте несколько зубчиков чеснока и продолжайте готовить еще 2 минуты.
- Когда лук имеет золотистый цвет, добавьте печень, обжарьте три минуты и посолите.
- Добавьте сметану и горчицу по вкусу. Перемешайте, переключите в режим "тушения". При необходимости добавьте кипяченую воду.
- В мультиварке печень готовится 13 минут, на сковороде – 7-10 минут.
"Телеграф" ранее рассказывал, как правильно обработать печень. От этого зависит вкус продукта.