Укр

Попробуйте приготовить печень по этому рецепту - и вы больше не захотите по-другому

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Печень в сметанно-горчичном соусе
Печень в сметанно-горчичном соусе. Фото picantecooking.com

Блюдо — пальчики оближете

Наверняка вы знаете, что блюда из печени невероятно полезны для организма. Но как заставить всех домашних полюбить этот продукт? Очень просто — приготовить печень в сметанно-горчичном соусе.

Готовиться это блюдо по рецепту "Школи життя" очень просто и из самых доступных ингредиентов. Печень получается очень мягкой, со сливочным вкусом. Это блюдо точно станет фаворитом.

Как приготовить печень в сметанно-горчичном соусе

Ингредиенты:

  • печень куриная – 500 г;
  • лук – 1 шт.;
  • чеснок – по вкусу;
  • сметана – 2 ст. л.;
  • сливочное масло – 30 гр;
  • сахар – 1 ч.л.;
  • подсолнечное масло;
  • сахар – щепотка;
  • соль, перец, горчица – по вкусу.

Способ приготовления:

  • Обработанную куриную печень залейте кипятком.
  • В чашу для мультиварки добавьте подсолнечное масло и сливочное масло.
  • Очищенный лук нарежьте тонкими кольцами или полукольцами, отправьте жариться в мультиварку на режиме "жарки". Через минуту добавьте 1 ч.л. сахара и продолжайте жарить до мягкости.
  • Добавьте несколько зубчиков чеснока и продолжайте готовить еще 2 минуты.
  • Когда лук имеет золотистый цвет, добавьте печень, обжарьте три минуты и посолите.
  • Добавьте сметану и горчицу по вкусу. Перемешайте, переключите в режим "тушения". При необходимости добавьте кипяченую воду.
  • В мультиварке печень готовится 13 минут, на сковороде – 7-10 минут.

"Телеграф" ранее рассказывал, как правильно обработать печень. От этого зависит вкус продукта.

Теги:
#Рецепт #Печень #Готовим дома