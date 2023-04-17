Попробуйте приготовить печень по этому рецепту - и вы больше не захотите по-другому

Блюдо — пальчики оближете

Наверняка вы знаете, что блюда из печени невероятно полезны для организма. Но как заставить всех домашних полюбить этот продукт? Очень просто — приготовить печень в сметанно-горчичном соусе.

Готовиться это блюдо по рецепту "Школи життя" очень просто и из самых доступных ингредиентов. Печень получается очень мягкой, со сливочным вкусом. Это блюдо точно станет фаворитом.

Как приготовить печень в сметанно-горчичном соусе

Ингредиенты:

печень куриная – 500 г;

лук – 1 шт.;

чеснок – по вкусу;

сметана – 2 ст. л.;

сливочное масло – 30 гр;

сахар – 1 ч.л.;

подсолнечное масло;

сахар – щепотка;

соль, перец, горчица – по вкусу.

Способ приготовления:

Обработанную куриную печень залейте кипятком.

В чашу для мультиварки добавьте подсолнечное масло и сливочное масло.

Очищенный лук нарежьте тонкими кольцами или полукольцами, отправьте жариться в мультиварку на режиме "жарки". Через минуту добавьте 1 ч.л. сахара и продолжайте жарить до мягкости.

Добавьте несколько зубчиков чеснока и продолжайте готовить еще 2 минуты.

Когда лук имеет золотистый цвет, добавьте печень, обжарьте три минуты и посолите.

Добавьте сметану и горчицу по вкусу. Перемешайте, переключите в режим "тушения". При необходимости добавьте кипяченую воду.

В мультиварке печень готовится 13 минут, на сковороде – 7-10 минут.

"Телеграф" ранее рассказывал, как правильно обработать печень. От этого зависит вкус продукта.