На хруст сбегутся все соседи: рецепт куриных ножек в кляре

Хрустите с удовольствием

Куриные ножки давно стали привычным блюдом в рационе каждого человека. Эта часть курицы нежная, мягкая и достаточно сочная.

Сегодня предлагаем приготовить куриные ножки в кляре по рецепту Gurman.co.ua. Это блюдо отлично подойдёт в качестве ужина для всей семьи – готовится оно очень быстро и прекрасно сочетается с любым гарниром.

Готовить его несложно, а результат не заставит себя долго ждать: хрустящие, сочные и нежные куриные ножки разлетятся вмиг. Довольные и сытые родные точно расцелуют вас за такое блюдо.

Как приготовить куриные ножки в кляре

Ингредиенты:

8 куриных ножек;

2 сырых яйца;

60 г муки;

40 г майонеза;

40 мл растительного масла;

масло для обжарки;

соль и специи для курицы.

Способ приготовления:

Куриные голени моют, обсушивают и кладут в объемную миску. Мясо засыпают солью и специями. Тщательно перемешивают. Для кляра смешивают муку, растительное масло и майонез. Добавляют яйца, хорошо размешивают и оставляют на 15 минут. В сковороду с высокими бортами наливают столько масла, чтобы оно полностью покрыло курицу. Каждую ножку полностью опускают в кляр и выкладывают в кипящее масло. Заготовки обжаривают во фритюре до появления аппетитной корочки. Готовые голени выкладывают на салфетки, чтобы они впитали лишний жир.

Блюдо отлично сочетается с овощными салатами и любимыми соусами.