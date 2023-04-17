На хруст сбегутся все соседи: рецепт куриных ножек в кляре
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Хрустите с удовольствием
Куриные ножки давно стали привычным блюдом в рационе каждого человека. Эта часть курицы нежная, мягкая и достаточно сочная.
Сегодня предлагаем приготовить куриные ножки в кляре по рецепту Gurman.co.ua. Это блюдо отлично подойдёт в качестве ужина для всей семьи – готовится оно очень быстро и прекрасно сочетается с любым гарниром.
Готовить его несложно, а результат не заставит себя долго ждать: хрустящие, сочные и нежные куриные ножки разлетятся вмиг. Довольные и сытые родные точно расцелуют вас за такое блюдо.
Как приготовить куриные ножки в кляре
Ингредиенты:
- 8 куриных ножек;
- 2 сырых яйца;
- 60 г муки;
- 40 г майонеза;
- 40 мл растительного масла;
- масло для обжарки;
- соль и специи для курицы.
Способ приготовления:
- Куриные голени моют, обсушивают и кладут в объемную миску.
- Мясо засыпают солью и специями. Тщательно перемешивают.
- Для кляра смешивают муку, растительное масло и майонез. Добавляют яйца, хорошо размешивают и оставляют на 15 минут.
- В сковороду с высокими бортами наливают столько масла, чтобы оно полностью покрыло курицу.
- Каждую ножку полностью опускают в кляр и выкладывают в кипящее масло.
- Заготовки обжаривают во фритюре до появления аппетитной корочки.
- Готовые голени выкладывают на салфетки, чтобы они впитали лишний жир.
Блюдо отлично сочетается с овощными салатами и любимыми соусами.