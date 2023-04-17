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На хруст сбегутся все соседи: рецепт куриных ножек в кляре

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
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Автор
Хрустящие ножки Новость обновлена 17 апреля 2023, 12:10
Хрустящие ножки. Фото скриншот Youtube

Хрустите с удовольствием

Куриные ножки давно стали привычным блюдом в рационе каждого человека. Эта часть курицы нежная, мягкая и достаточно сочная.

Сегодня предлагаем приготовить куриные ножки в кляре по рецепту Gurman.co.ua. Это блюдо отлично подойдёт в качестве ужина для всей семьи – готовится оно очень быстро и прекрасно сочетается с любым гарниром.

Готовить его несложно, а результат не заставит себя долго ждать: хрустящие, сочные и нежные куриные ножки разлетятся вмиг. Довольные и сытые родные точно расцелуют вас за такое блюдо.

Как приготовить куриные ножки в кляре

Ингредиенты:

  • 8 куриных ножек;
  • 2 сырых яйца;
  • 60 г муки;
  • 40 г майонеза;
  • 40 мл растительного масла;
  • масло для обжарки;
  • соль и специи для курицы.

Способ приготовления:

  1. Куриные голени моют, обсушивают и кладут в объемную миску.
  2. Мясо засыпают солью и специями. Тщательно перемешивают.
  3. Для кляра смешивают муку, растительное масло и майонез. Добавляют яйца, хорошо размешивают и оставляют на 15 минут.
  4. В сковороду с высокими бортами наливают столько масла, чтобы оно полностью покрыло курицу.
  5. Каждую ножку полностью опускают в кляр и выкладывают в кипящее масло.
  6. Заготовки обжаривают во фритюре до появления аппетитной корочки.
  7. Готовые голени выкладывают на салфетки, чтобы они впитали лишний жир.

Блюдо отлично сочетается с овощными салатами и любимыми соусами.

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