Селедочный торт на вафельных коржах: ни один гость не ушел, не попросив рецепт

Минимум времени — максимум вкуса

Деловая встреча или же дружеские посиделки, вечеринка или романтический ужин – ни одно из этих мероприятий не обойдется без закуски. Их такое невероятное количество – кажется, уже невозможно придумать что-то новое. Но мы предлагаем вам закуску, о которой вы точно не слышали.

Сегодня мы приготовим закусочный торт с селедкой по рецепту Сook.net.ua. Это подлинная находка для любого праздничного стола. Такое блюдо готовится легко и просто, выглядит красиво, вкус имеет невероятный и необычайно нежный.

Как приготовить торт из сельди на вафельных коржах

Ингредиенты:

вафельные коржи — 6 шт, 1 нач.

филе сельди – 200 г;

шампиньоны — 300 г;

лук репчатый – 200 г;

морковь — 300 г;

майонез — 200 г;

сыр твердый – 100 г;

зелень по вкусу — 1 пуч.

Способ приготовления:

Филе сельди и одну луковицу измельчить в блендере. Грибы пожарить с луком, измельчить в блендере. Морковь отварить, также измельчить. Сыр также отправить в блендер. "Торт" нужно собрать. На первый вафельный корж выложить селедку с луком, сверху смазать майонезом и накрыть вторым коржом. На второй корж положить измельченные обжаренные грибы с луком, смазать майонезом, накрыть следующим коржом. На третий корж отправить морковь, так же сверху смазать майонезом. Необходимо повторить слои. Верхний слой из моркови и майонеза следует посыпать сыром и зеленью. Дать настояться "торту" не менее часа.

Майонез для такого торта можно приготовить самому. Вам для этого нужно только три ингредиента и немного времени.