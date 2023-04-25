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Селедочный торт на вафельных коржах: ни один гость не ушел, не попросив рецепт

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Необычный селедочный торт удивит ваших друзей
Необычный селедочный торт удивит ваших друзей. Фото rbc.ua

Минимум времени — максимум вкуса

Деловая встреча или же дружеские посиделки, вечеринка или романтический ужин – ни одно из этих мероприятий не обойдется без закуски. Их такое невероятное количество – кажется, уже невозможно придумать что-то новое. Но мы предлагаем вам закуску, о которой вы точно не слышали.

Сегодня мы приготовим закусочный торт с селедкой по рецепту Сook.net.ua. Это подлинная находка для любого праздничного стола. Такое блюдо готовится легко и просто, выглядит красиво, вкус имеет невероятный и необычайно нежный.

Как приготовить торт из сельди на вафельных коржах

Ингредиенты:

  • вафельные коржи — 6 шт, 1 нач.
  • филе сельди – 200 г;
  • шампиньоны — 300 г;
  • лук репчатый – 200 г;
  • морковь — 300 г;
  • майонез — 200 г;
  • сыр твердый – 100 г;
  • зелень по вкусу — 1 пуч.

Способ приготовления:

  1. Филе сельди и одну луковицу измельчить в блендере.
  2. Грибы пожарить с луком, измельчить в блендере.
  3. Морковь отварить, также измельчить.
  4. Сыр также отправить в блендер.
  5. "Торт" нужно собрать. На первый вафельный корж выложить селедку с луком, сверху смазать майонезом и накрыть вторым коржом.
  6. На второй корж положить измельченные обжаренные грибы с луком, смазать майонезом, накрыть следующим коржом.
  7. На третий корж отправить морковь, так же сверху смазать майонезом.
  8. Необходимо повторить слои. Верхний слой из моркови и майонеза следует посыпать сыром и зеленью. Дать настояться "торту" не менее часа.

Майонез для такого торта можно приготовить самому. Вам для этого нужно только три ингредиента и немного времени.

Теги:
#Рецепт #Торт #Селедка #Готовим дома