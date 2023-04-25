Селедочный торт на вафельных коржах: ни один гость не ушел, не попросив рецепт
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Минимум времени — максимум вкуса
Деловая встреча или же дружеские посиделки, вечеринка или романтический ужин – ни одно из этих мероприятий не обойдется без закуски. Их такое невероятное количество – кажется, уже невозможно придумать что-то новое. Но мы предлагаем вам закуску, о которой вы точно не слышали.
Сегодня мы приготовим закусочный торт с селедкой по рецепту Сook.net.ua. Это подлинная находка для любого праздничного стола. Такое блюдо готовится легко и просто, выглядит красиво, вкус имеет невероятный и необычайно нежный.
Как приготовить торт из сельди на вафельных коржах
Ингредиенты:
- вафельные коржи — 6 шт, 1 нач.
- филе сельди – 200 г;
- шампиньоны — 300 г;
- лук репчатый – 200 г;
- морковь — 300 г;
- майонез — 200 г;
- сыр твердый – 100 г;
- зелень по вкусу — 1 пуч.
Способ приготовления:
- Филе сельди и одну луковицу измельчить в блендере.
- Грибы пожарить с луком, измельчить в блендере.
- Морковь отварить, также измельчить.
- Сыр также отправить в блендер.
- "Торт" нужно собрать. На первый вафельный корж выложить селедку с луком, сверху смазать майонезом и накрыть вторым коржом.
- На второй корж положить измельченные обжаренные грибы с луком, смазать майонезом, накрыть следующим коржом.
- На третий корж отправить морковь, так же сверху смазать майонезом.
- Необходимо повторить слои. Верхний слой из моркови и майонеза следует посыпать сыром и зеленью. Дать настояться "торту" не менее часа.
Майонез для такого торта можно приготовить самому. Вам для этого нужно только три ингредиента и немного времени.