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За уши не оттащишь: перекус на всю семью из банки сардины

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Вкусный перекус для всей семьи
Вкусный перекус для всей семьи. Фото receptisalatov.com

Рецепт вкусной намазки на бутерброды

Если завалялась консервная банка сардин, а на шаровой салат с рыбой нет времени, приготовьте вкусную намазку на бутерброды. Такая закуска может стать как перекусом всей семьи, так и дополнением к праздничному столу.

Рецепт очень прост, а исполнение не займет много времени. Как готовить намазку рассказали на портале ProstoWay

Ингредиенты:

  • сардины в масле — 1 банка
  • яйца — 3 шт.
  • лук – 1 шт.
  • майонез – 2 ст. л.
  • соль — щепотка
  • черный перец

Способ приготовления:

  1. Яйца лучше сварить заранее. Снимаем с них скорлупу и очень мелко режем.
  2. Так же мелко нарезаем лук. С консервированной рыбы сливаем жидкость, разминаем вилкой в однородную массу.
  3. Смешиваем все в одной миске. Добавляем майонез и черный молотый перец. И майонез, и рыба уже соленые, поэтому лучше всего попробовать смесь на соль и уже тогда решить, солить дополнительно или нет. Можно добавить немного зелени.

Эта намазка – очень вкусный перекус или праздничная закуска. Если вы не хотите использовать майонез, ему можно легко приготовить ему полезную замену.

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