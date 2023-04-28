За уши не оттащишь: перекус на всю семью из банки сардины
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Рецепт вкусной намазки на бутерброды
Если завалялась консервная банка сардин, а на шаровой салат с рыбой нет времени, приготовьте вкусную намазку на бутерброды. Такая закуска может стать как перекусом всей семьи, так и дополнением к праздничному столу.
Рецепт очень прост, а исполнение не займет много времени. Как готовить намазку рассказали на портале ProstoWay
Ингредиенты:
- сардины в масле — 1 банка
- яйца — 3 шт.
- лук – 1 шт.
- майонез – 2 ст. л.
- соль — щепотка
- черный перец
Способ приготовления:
- Яйца лучше сварить заранее. Снимаем с них скорлупу и очень мелко режем.
- Так же мелко нарезаем лук. С консервированной рыбы сливаем жидкость, разминаем вилкой в однородную массу.
- Смешиваем все в одной миске. Добавляем майонез и черный молотый перец. И майонез, и рыба уже соленые, поэтому лучше всего попробовать смесь на соль и уже тогда решить, солить дополнительно или нет. Можно добавить немного зелени.
Эта намазка – очень вкусный перекус или праздничная закуска. Если вы не хотите использовать майонез, ему можно легко приготовить ему полезную замену.