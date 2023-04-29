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Для этого десерта у вас всегда будет дома творог: рецепт творожных шариков, которых всегда будет мало

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Такие творожные шарики станут любимым десертом детей
Такие творожные шарики станут любимым десертом детей. Фото 24tv.ua

Вкуснятина без хлопот и сложных ингредиентов

Десерты редко сочетают в себе такие качества, как вкус и польза. Обычно, к сожалению, вкусные десерты не всегда полезны, а полезные — не всегда вкусны.

Сегодня мы объединим вкус и пользу – приготовим творожные шарики по рецепту Рixelinform. Вкусный и полезный десерт точно понравится не только детям, но и вам. Такие шарики – это тот случай, когда из простых ингредиентов за 10 минут можно получить просто непревзойденный результат.

Как приготовить творожные шарики

Ингредиенты:

  • 100 гр творога;
  • 20 гр шоколада;
  • 2 ст. л. сахарной пудры;
  • 1 ст. л. сметаны;
  • 2 ст. л. какао;
  • 1 ч. л. ванильного сахара;
  • 0,5 ч. л. цукатов;
  • кокосовая стружка.

Способ приготовления:

  1. Сыр перетираем через сито и смешиваем в миске с сахарной пудрой и какао.
  2. Добавляем сметану, перемешиваем массу в однородное состояние.
  3. Цукаты нарезаем кубиками и смешиваем с творогом.
  4. Шоколад натираем на мелкой терке.
  5. Из готовой творожной массы формируем шарики и панируем их шоколадной крошке, затем посыпаем десерт кокосовой стружкой.
  6. Убираем шарики в холодильник до застывания.

Если хочется сладенького, а дома ничего нет — можно приготовить десерт из ряженки. Такую вкусноту можно даже тем, у кого на счету каждая калория.

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