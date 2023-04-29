Для этого десерта у вас всегда будет дома творог: рецепт творожных шариков, которых всегда будет мало
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Вкуснятина без хлопот и сложных ингредиентов
Десерты редко сочетают в себе такие качества, как вкус и польза. Обычно, к сожалению, вкусные десерты не всегда полезны, а полезные — не всегда вкусны.
Сегодня мы объединим вкус и пользу – приготовим творожные шарики по рецепту Рixelinform. Вкусный и полезный десерт точно понравится не только детям, но и вам. Такие шарики – это тот случай, когда из простых ингредиентов за 10 минут можно получить просто непревзойденный результат.
Как приготовить творожные шарики
Ингредиенты:
- 100 гр творога;
- 20 гр шоколада;
- 2 ст. л. сахарной пудры;
- 1 ст. л. сметаны;
- 2 ст. л. какао;
- 1 ч. л. ванильного сахара;
- 0,5 ч. л. цукатов;
- кокосовая стружка.
Способ приготовления:
- Сыр перетираем через сито и смешиваем в миске с сахарной пудрой и какао.
- Добавляем сметану, перемешиваем массу в однородное состояние.
- Цукаты нарезаем кубиками и смешиваем с творогом.
- Шоколад натираем на мелкой терке.
- Из готовой творожной массы формируем шарики и панируем их шоколадной крошке, затем посыпаем десерт кокосовой стружкой.
- Убираем шарики в холодильник до застывания.
Если хочется сладенького, а дома ничего нет — можно приготовить десерт из ряженки. Такую вкусноту можно даже тем, у кого на счету каждая калория.