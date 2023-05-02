Маринад для колбасок, который превратит самое дешевое изделие в сочное мясо

Универсальный маринад для полуфабрикатов для гриля

Колбаски для жарки — крутой продукт, который сильно экономит время, особенно по сравнению с полноценным сочным шашлыком. Но нередко по вкусу мясо у них получается пресным. Впрочем, у этой досадной ситуации есть решение.

Pixelinform делится одним нехитрым маринадом, который спасет колбаски. Блюдо получится аппетитным и вкусным, если несколько часов перед жаркой подержать их в маринаде.

Ингредиенты:

чеснок – 2 зубчика;

мед – 2 ст. л.;

томатная паста – 1 ст. л.;

горчица зернистая – 1 ст. л.;

острый молотый перец – щепотка;

зиры или кориандра (молотые) – 2 щепотки;

лимонный сок.

Способ приготовления:

Зубчики чеснока мелко натираем или прогоняем через пресс. Чесночную массу смешиваем с медом, томатной пастой, горчицей, перцем, кориандром (зирой), соком лимона. Ингредиенты перемешиваем до однородного состояния. Полученной смесью мажем колбаски, которые перед этим в нескольких местах проткнули иглой. Можно отправлять на гриль сразу, а можно дать несколько часов промариноваться.

Такой маринад подходит не только колбаскам. С ним вкуснее станут любые полуфабрикаты, предназначенные для запекания на гриле. А к готовому мясу приготовьте интересный сырный соус.