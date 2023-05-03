Пикантная начинка для корзинок: гости будут ходить ради этой закуски
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Салат в тарталетках получается красивым и питательным
Закуски на праздничный стол – отдельная тема. Всегда, планируя праздник, хочется, чтобы они были оригинальными и неповторимыми. Но редко когда удастся обойтись итальянскими рулетиками из бекона.
Предлагаем рассмотреть как вариант праздничной закуски салат со свиным языком и интересной пикантной заправкой. Подается он в корзинках-тарталетках, и выходит очень сытным и красивым. Рецептом поделились на портале Prosalat.com.
Ингредиенты:
- Язык свиной (отварной – 150 г) – 1 шт
- Яйцо куриное — 2 шт
- Лук репчатый — 1 шт
- Шампиньоны — 100 г
- Огурец соленый — 3 шт
- Сыр твердый — 100 г
- Лук зеленый
- Масло (для жарки)
- Тарталетки — 11 шт
Заправка для салата:
- Майонез – 4 ст. л.
- Йогурт — 60 г
- Соевый соус – 1 ст. л.
- Хрен – по вкусу
- Перец черный (молотый) — по вкусу
Способ приготовления:
- Свиной язык моем и ставим вариться в подсоленной воде. Очищаем его и даем остыть. Нарезаем тоненькой соломкой и отправляем в миску.
- Отваренные куриные яйца чистим и тоже по возможности нарезаем соломкой. Отправляем в миску. Лук и шампиньоны мелко режем и обжариваем до готовности. Охлаждаем.
- Соломкой нарезаем соленые огурцы и отправляем в миску. На большой терке трем сыр. Мелко нарезаем перья зеленого лука, добавляем к другим ингредиентам, туда же – остывшие грибы с жареным луком.
- Теперь приготовим заправку: в майонез добавляем йогурт, перемешиваем. Затем добавляем 1 ст. л. соевого соуса, хрен и черный молотый перец по вкусу. Все хорошо перемешиваем.
- Добавляем заправку в салат. Осталось выложить его в тарталетки.
Салат получается вкусным и сытным, а благодаря тарталеткам его удобно есть. А если предпочитаете классические слоеные салаты, тогда вкусный салат "Ночь" — для вас.