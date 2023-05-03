Пикантная начинка для корзинок: гости будут ходить ради этой закуски

Салат в тарталетках получается красивым и питательным

Закуски на праздничный стол – отдельная тема. Всегда, планируя праздник, хочется, чтобы они были оригинальными и неповторимыми. Но редко когда удастся обойтись итальянскими рулетиками из бекона.

Предлагаем рассмотреть как вариант праздничной закуски салат со свиным языком и интересной пикантной заправкой. Подается он в корзинках-тарталетках, и выходит очень сытным и красивым. Рецептом поделились на портале Prosalat.com.

Ингредиенты:

Язык свиной (отварной – 150 г) – 1 шт

Яйцо куриное — 2 шт

Лук репчатый — 1 шт

Шампиньоны — 100 г

Огурец соленый — 3 шт

Сыр твердый — 100 г

Лук зеленый

Масло (для жарки)

Тарталетки — 11 шт

Заправка для салата:

Майонез – 4 ст. л.

Йогурт — 60 г

Соевый соус – 1 ст. л.

Хрен – по вкусу

Перец черный (молотый) — по вкусу

Способ приготовления:

Свиной язык моем и ставим вариться в подсоленной воде. Очищаем его и даем остыть. Нарезаем тоненькой соломкой и отправляем в миску. Отваренные куриные яйца чистим и тоже по возможности нарезаем соломкой. Отправляем в миску. Лук и шампиньоны мелко режем и обжариваем до готовности. Охлаждаем. Соломкой нарезаем соленые огурцы и отправляем в миску. На большой терке трем сыр. Мелко нарезаем перья зеленого лука, добавляем к другим ингредиентам, туда же – остывшие грибы с жареным луком. Теперь приготовим заправку: в майонез добавляем йогурт, перемешиваем. Затем добавляем 1 ст. л. соевого соуса, хрен и черный молотый перец по вкусу. Все хорошо перемешиваем. Добавляем заправку в салат. Осталось выложить его в тарталетки.

Салат получается вкусным и сытным, а благодаря тарталеткам его удобно есть. А если предпочитаете классические слоеные салаты, тогда вкусный салат "Ночь" — для вас.