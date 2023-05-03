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Пикантная начинка для корзинок: гости будут ходить ради этой закуски

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Великолепный салат для праздничного стола
Великолепный салат для праздничного стола. Фото 24 канал

Салат в тарталетках получается красивым и питательным

Закуски на праздничный стол – отдельная тема. Всегда, планируя праздник, хочется, чтобы они были оригинальными и неповторимыми. Но редко когда удастся обойтись итальянскими рулетиками из бекона.

Предлагаем рассмотреть как вариант праздничной закуски салат со свиным языком и интересной пикантной заправкой. Подается он в корзинках-тарталетках, и выходит очень сытным и красивым. Рецептом поделились на портале Prosalat.com.

Ингредиенты:

  • Язык свиной (отварной – 150 г) – 1 шт
  • Яйцо куриное — 2 шт
  • Лук репчатый — 1 шт
  • Шампиньоны — 100 г
  • Огурец соленый — 3 шт
  • Сыр твердый — 100 г
  • Лук зеленый
  • Масло (для жарки)
  • Тарталетки — 11 шт

Заправка для салата:

  • Майонез – 4 ст. л.
  • Йогурт — 60 г
  • Соевый соус – 1 ст. л.
  • Хрен – по вкусу
  • Перец черный (молотый) — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Свиной язык моем и ставим вариться в подсоленной воде. Очищаем его и даем остыть. Нарезаем тоненькой соломкой и отправляем в миску.
  2. Отваренные куриные яйца чистим и тоже по возможности нарезаем соломкой. Отправляем в миску. Лук и шампиньоны мелко режем и обжариваем до готовности. Охлаждаем.
  3. Соломкой нарезаем соленые огурцы и отправляем в миску. На большой терке трем сыр. Мелко нарезаем перья зеленого лука, добавляем к другим ингредиентам, туда же – остывшие грибы с жареным луком.
  4. Теперь приготовим заправку: в майонез добавляем йогурт, перемешиваем. Затем добавляем 1 ст. л. соевого соуса, хрен и черный молотый перец по вкусу. Все хорошо перемешиваем.
  5. Добавляем заправку в салат. Осталось выложить его в тарталетки.

Салат получается вкусным и сытным, а благодаря тарталеткам его удобно есть. А если предпочитаете классические слоеные салаты, тогда вкусный салат "Ночь" — для вас.

Теги:
#Рецепт #Салат #Закуска #Праздничный стол