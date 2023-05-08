Укр

Проще и вкуснее не бывает: рецепт тефтелей в сметанном соусе

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Тефтели в сметанном соусе станут любимым блюдом семьи
Тефтели в сметанном соусе станут любимым блюдом семьи. Фото shuba.life

Немного времени — и сытный обед готов

Тефтели знакомы абсолютно всем. Эти мясные шарики в соусе готовятся из фарша, яиц, лука, хлеба, риса и приправ. А вот способы приготовления могут быть разные: жарка, тушение, запекание или варка на пару — все зависит от ваших предпочтений.

Рецепт тефтелей в сметанном соусе от Shuba столь же вкусен, как прост. Их приготовление настолько увлекательно, что вы и не заметите, как пройдет время.

Как приготовить тефтели в сметанном соусе

Ингредиенты на 8 порций

  • куриный фарш — 500 г;
  • хлеб белый — 60 г;
  • молоко — 50 г;
  • лук — 1 шт.;
  • яйца — 1 шт.;
  • соль, перец черный молотый — по вкусу;
  • масло подсолнечное — 15 г.

Для соуса:

  • сметана — 150 г;
  • мука пшеничная — 50 г;
  • масло сливочное — 40 г;
  • вода — 50 г;
  • соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Сначала подготовьте фарш. Для этого возьмите 500 г куриного филе (примерно 2 шт.), хорошо вымойте и нарежьте его на куски на доске для мяса. Хлеб или батон замочите в воде или молоке, отожмите лишнюю жидкость.
  2. Лук очистите, помойте и нарежьте кубиками среднего размера. Возьмите миску и пропустите через мясорубку куриное филе, лук и хлеб. Добавьте соль, перец по вкусу и хорошо перемешайте.
  3. Для соуса нагрейте сковороду, насыпьте в нее муку и немного поджарьте, добавьте сливочное масло и сметану, непрерывно помешивая. Разведите соус водой, посолите, поперчите и тщательно перемешайте, чтобы не было комочков.
  4. Форму для запекания смажьте подсолнечным маслом. Из фарша сформируйте шарики диаметром 3 см и сложите в форму. Сверху залейте сметанным соусом.
  5. Поставьте форму в духовку, разогретую до 180 градусов на 40-45 минут. По желанию в конце запекания присыпьте тефтели тертым сыром.

Кстати, один секрет поможет сделать фарш более сочным. Попробуйте — и вы не пожалеете.

Теги:
#Рецепт #Фарш #Готовим дома