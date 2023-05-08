Проще и вкуснее не бывает: рецепт тефтелей в сметанном соусе
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Немного времени — и сытный обед готов
Тефтели знакомы абсолютно всем. Эти мясные шарики в соусе готовятся из фарша, яиц, лука, хлеба, риса и приправ. А вот способы приготовления могут быть разные: жарка, тушение, запекание или варка на пару — все зависит от ваших предпочтений.
Рецепт тефтелей в сметанном соусе от Shuba столь же вкусен, как прост. Их приготовление настолько увлекательно, что вы и не заметите, как пройдет время.
Как приготовить тефтели в сметанном соусе
Ингредиенты на 8 порций
- куриный фарш — 500 г;
- хлеб белый — 60 г;
- молоко — 50 г;
- лук — 1 шт.;
- яйца — 1 шт.;
- соль, перец черный молотый — по вкусу;
- масло подсолнечное — 15 г.
Для соуса:
- сметана — 150 г;
- мука пшеничная — 50 г;
- масло сливочное — 40 г;
- вода — 50 г;
- соль, перец черный молотый — по вкусу.
Способ приготовления:
- Сначала подготовьте фарш. Для этого возьмите 500 г куриного филе (примерно 2 шт.), хорошо вымойте и нарежьте его на куски на доске для мяса. Хлеб или батон замочите в воде или молоке, отожмите лишнюю жидкость.
- Лук очистите, помойте и нарежьте кубиками среднего размера. Возьмите миску и пропустите через мясорубку куриное филе, лук и хлеб. Добавьте соль, перец по вкусу и хорошо перемешайте.
- Для соуса нагрейте сковороду, насыпьте в нее муку и немного поджарьте, добавьте сливочное масло и сметану, непрерывно помешивая. Разведите соус водой, посолите, поперчите и тщательно перемешайте, чтобы не было комочков.
- Форму для запекания смажьте подсолнечным маслом. Из фарша сформируйте шарики диаметром 3 см и сложите в форму. Сверху залейте сметанным соусом.
- Поставьте форму в духовку, разогретую до 180 градусов на 40-45 минут. По желанию в конце запекания присыпьте тефтели тертым сыром.
Кстати, один секрет поможет сделать фарш более сочным. Попробуйте — и вы не пожалеете.