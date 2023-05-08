Проще и вкуснее не бывает: рецепт тефтелей в сметанном соусе

Немного времени — и сытный обед готов

Тефтели знакомы абсолютно всем. Эти мясные шарики в соусе готовятся из фарша, яиц, лука, хлеба, риса и приправ. А вот способы приготовления могут быть разные: жарка, тушение, запекание или варка на пару — все зависит от ваших предпочтений.

Рецепт тефтелей в сметанном соусе от Shuba столь же вкусен, как прост. Их приготовление настолько увлекательно, что вы и не заметите, как пройдет время.

Как приготовить тефтели в сметанном соусе

Ингредиенты на 8 порций

куриный фарш — 500 г;

хлеб белый — 60 г;

молоко — 50 г;

лук — 1 шт.;

яйца — 1 шт.;

соль, перец черный молотый — по вкусу;

масло подсолнечное — 15 г.

Для соуса:

сметана — 150 г;

мука пшеничная — 50 г;

масло сливочное — 40 г;

вода — 50 г;

соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

Сначала подготовьте фарш. Для этого возьмите 500 г куриного филе (примерно 2 шт.), хорошо вымойте и нарежьте его на куски на доске для мяса. Хлеб или батон замочите в воде или молоке, отожмите лишнюю жидкость. Лук очистите, помойте и нарежьте кубиками среднего размера. Возьмите миску и пропустите через мясорубку куриное филе, лук и хлеб. Добавьте соль, перец по вкусу и хорошо перемешайте. Для соуса нагрейте сковороду, насыпьте в нее муку и немного поджарьте, добавьте сливочное масло и сметану, непрерывно помешивая. Разведите соус водой, посолите, поперчите и тщательно перемешайте, чтобы не было комочков. Форму для запекания смажьте подсолнечным маслом. Из фарша сформируйте шарики диаметром 3 см и сложите в форму. Сверху залейте сметанным соусом. Поставьте форму в духовку, разогретую до 180 градусов на 40-45 минут. По желанию в конце запекания присыпьте тефтели тертым сыром.

Кстати, один секрет поможет сделать фарш более сочным. Попробуйте — и вы не пожалеете.