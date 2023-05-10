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Секретный рецепт с детства: коричневая подлива, как в столовой

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Подойдет к любому гарниру
Подойдет к любому гарниру. Фото "Школа жизни"

Она сделает любое горячее блюдо в разы вкуснее

Многие из нас помнят невероятно вкусную коричневую подливку. Раньше в столовых всегда подавали с ней вкусные котлеты. Она прекрасно сочеталась с разными гарнирами.

Ее можно приготовить своими силами. Такое приложение отлично подойдет к котлетам, отбивным или гуляшам. Рецептом поделились на портале ProstoWay.

Ингредиенты:

  • 50 г сливочного масла
  • 60 граммов муки
  • 2 ст. л. томатной пасты
  • 500 мл теплого мясного бульона
  • по вкусу соль, перец, любимые специи

Способ приготовления:

  1. На сковороде растапливаем 50-60 г сливочного масла. Добавляем муку и начинаем интенсивно вымешивать. Обжариваем его до золотистого цвета, затем, помешивая, готовим еще 2 минуты. Добавляем томатную пасту, размешиваем.
  2. Частями, каждый раз размешивая до однородного состояния, вливаем теплый говяжий бульон. Когда он весь вошел в структуру подливки, добавляем специи, но не соль.
  3. Готовим подливку на минимальном огне, перемешивая, пока она не загустеет. В конце добавляем соль.

Коричневый цвет подливка приобретает благодаря обжаренной на сливочном масле муке. Само сочетание этих компонентов придает такой оттенок. Полейте этой подливкой макароны или идеальное картофельное пюре – и блюдо будет непревзойденным.

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#Рецепт #Котлеты #подлива