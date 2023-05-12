Вкусные и витаминные: рецепт оладий, за которые дети будут драться

Витаминные оладьи на завтрак — лучшее решение

Если каждое утро начинается с вопроса "Что приготовить к завтраку", то вам подойдет этот рецепт. Морковно-яблочные оладьи – это уникальное блюдо, которое не только удивит вас своим необычным вкусом, но и совершенно не повредит вашей фигуре.

Ароматные и рыхлые оладьи по рецепту "Школи життя" будут вкусить всей семье и особенно понравятся детишкам. Морковные оладьи готовятся с минимальным количеством муки. Несомненным плюсом этого рецепта его простота и легкость приготовления. При минимальном наборе простейших ингредиентов вы сможете приготовить потрясающее блюдо.

Как приготовить морковно-яблочные оладьи

Ингредиенты:

морковь – 150 г;

яблоко – 150 г.

яйцо – 1 шт.

сахар – 2 ст.л.

ряженка – 300 мл.

соль – 0,5 ч. л.

ванилин – щепотка.

сода – 0,5 ч.л.

мука – 250 г;

подсолнечное масло для жарки.

Способ приготовления:

Морковь натереть на терке, яблоко порезать маленькими кубиками. Перемешать. Добавить ряженку, яйцо, соль, сахар, ванильный сахар, соду. Перемешать и добавить муку. Тесто должно получиться не слишком редким. Ложкой выложить оладьи на сковороду, жарить на растительном масле до золотистой корочки с двух сторон.

Теперь можно заварить ароматный кофе и позавтракать. Приятного аппетита.