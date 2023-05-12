Вкусные и витаминные: рецепт оладий, за которые дети будут драться
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Витаминные оладьи на завтрак — лучшее решение
Если каждое утро начинается с вопроса "Что приготовить к завтраку", то вам подойдет этот рецепт. Морковно-яблочные оладьи – это уникальное блюдо, которое не только удивит вас своим необычным вкусом, но и совершенно не повредит вашей фигуре.
Ароматные и рыхлые оладьи по рецепту "Школи життя" будут вкусить всей семье и особенно понравятся детишкам. Морковные оладьи готовятся с минимальным количеством муки. Несомненным плюсом этого рецепта его простота и легкость приготовления. При минимальном наборе простейших ингредиентов вы сможете приготовить потрясающее блюдо.
Как приготовить морковно-яблочные оладьи
Ингредиенты:
- морковь – 150 г;
- яблоко – 150 г.
- яйцо – 1 шт.
- сахар – 2 ст.л.
- ряженка – 300 мл.
- соль – 0,5 ч. л.
- ванилин – щепотка.
- сода – 0,5 ч.л.
- мука – 250 г;
- подсолнечное масло для жарки.
Способ приготовления:
- Морковь натереть на терке, яблоко порезать маленькими кубиками. Перемешать.
- Добавить ряженку, яйцо, соль, сахар, ванильный сахар, соду. Перемешать и добавить муку. Тесто должно получиться не слишком редким.
- Ложкой выложить оладьи на сковороду, жарить на растительном масле до золотистой корочки с двух сторон.
Теперь можно заварить ароматный кофе и позавтракать. Приятного аппетита.