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Вкусные и витаминные: рецепт оладий, за которые дети будут драться

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Морковно-яблучные оладьи - вкусное блюдо на завтрак
Морковно-яблучные оладьи - вкусное блюдо на завтрак. Фото shkola-zhyttia.com.ua

Витаминные оладьи на завтрак — лучшее решение

Если каждое утро начинается с вопроса "Что приготовить к завтраку", то вам подойдет этот рецепт. Морковно-яблочные оладьи – это уникальное блюдо, которое не только удивит вас своим необычным вкусом, но и совершенно не повредит вашей фигуре.

Ароматные и рыхлые оладьи по рецепту "Школи життя" будут вкусить всей семье и особенно понравятся детишкам. Морковные оладьи готовятся с минимальным количеством муки. Несомненным плюсом этого рецепта его простота и легкость приготовления. При минимальном наборе простейших ингредиентов вы сможете приготовить потрясающее блюдо.

Как приготовить морковно-яблочные оладьи

Ингредиенты:

  • морковь – 150 г;
  • яблоко – 150 г.
  • яйцо – 1 шт.
  • сахар – 2 ст.л.
  • ряженка – 300 мл.
  • соль – 0,5 ч. л.
  • ванилин – щепотка.
  • сода – 0,5 ч.л.
  • мука – 250 г;
  • подсолнечное масло для жарки.

Способ приготовления:

  1. Морковь натереть на терке, яблоко порезать маленькими кубиками. Перемешать.
  2. Добавить ряженку, яйцо, соль, сахар, ванильный сахар, соду. Перемешать и добавить муку. Тесто должно получиться не слишком редким.
  3. Ложкой выложить оладьи на сковороду, жарить на растительном масле до золотистой корочки с двух сторон.

Теперь можно заварить ароматный кофе и позавтракать. Приятного аппетита.

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