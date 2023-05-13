Один ингредиент превратит греческий салат в оригинальную закуску: рецепт необычного блюда
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Удивляйте близких новыми блюдами
Красивый, сочный и ароматный греческий салат – самый популярный из всех овощных салатов. Его любят за идеальное сочетание ингредиентов, насыщенный вкус и быстроту приготовления.
Традиционно его готовят из огурцов, томатов, лука, оливок, заправляют оливковым маслом со специями и добавляют творог. А если завернуть салат в лаваш по рецепту Gurman, то получится просто непревзойденная закуска. Попробуйте и удивите своих близких!
Как приготовить салат в лаваше
Ингредиенты:
- 0,2 кг любого козьего сыр;
- 2 помидора;
- 1 лук;
- 1 болгарский перец;
- 2 огурца;
- специи – по своему вкусу;
- 2 лаваша;
- 30 мл оливкового масла;
- 100 г маслин.
Способ приготовления:
- Подготовьте все ингредиенты: промойте овощи, перец очистите от семян и нашинкуйте все на небольшие кусочки квадратиками или полосками. Лук можно пошинковать полукольцами – так блюдо будет красивее. Выкладывайте все сначала в какую-нибудь миску.
- Добавьте туда же измельченный козий сыр и оливки.
- Заранее смешайте масло со специями и дайте заправке постоять немного – тогда получится более ароматный соус. Добавьте в салат.
- Перемешайте получившуюся массу, отправьте ее на развернутый лаваш и плотно скрутите его в виде рулета.
Овощи для салата нужно нарезать правильно. Тогда блюдо получится не только более витаминным, но и красивым.