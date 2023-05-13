Один ингредиент превратит греческий салат в оригинальную закуску: рецепт необычного блюда

Удивляйте близких новыми блюдами

Красивый, сочный и ароматный греческий салат – самый популярный из всех овощных салатов. Его любят за идеальное сочетание ингредиентов, насыщенный вкус и быстроту приготовления.

Традиционно его готовят из огурцов, томатов, лука, оливок, заправляют оливковым маслом со специями и добавляют творог. А если завернуть салат в лаваш по рецепту Gurman, то получится просто непревзойденная закуска. Попробуйте и удивите своих близких!

Как приготовить салат в лаваше

Ингредиенты:

0,2 кг любого козьего сыр;

2 помидора;

1 лук;

1 болгарский перец;

2 огурца;

специи – по своему вкусу;

2 лаваша;

30 мл оливкового масла;

100 г маслин.

Способ приготовления:

Подготовьте все ингредиенты: промойте овощи, перец очистите от семян и нашинкуйте все на небольшие кусочки квадратиками или полосками. Лук можно пошинковать полукольцами – так блюдо будет красивее. Выкладывайте все сначала в какую-нибудь миску. Добавьте туда же измельченный козий сыр и оливки. Заранее смешайте масло со специями и дайте заправке постоять немного – тогда получится более ароматный соус. Добавьте в салат. Перемешайте получившуюся массу, отправьте ее на развернутый лаваш и плотно скрутите его в виде рулета.

Овощи для салата нужно нарезать правильно. Тогда блюдо получится не только более витаминным, но и красивым.