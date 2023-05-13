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Один ингредиент превратит греческий салат в оригинальную закуску: рецепт необычного блюда

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Греческий салат в необычной подаче - в лаваше
Греческий салат в необычной подаче - в лаваше. Фото http://gurman.co.ua

Удивляйте близких новыми блюдами

Красивый, сочный и ароматный греческий салат – самый популярный из всех овощных салатов. Его любят за идеальное сочетание ингредиентов, насыщенный вкус и быстроту приготовления.

Традиционно его готовят из огурцов, томатов, лука, оливок, заправляют оливковым маслом со специями и добавляют творог. А если завернуть салат в лаваш по рецепту Gurman, то получится просто непревзойденная закуска. Попробуйте и удивите своих близких!

Как приготовить салат в лаваше

Ингредиенты:

  • 0,2 кг любого козьего сыр;
  • 2 помидора;
  • 1 лук;
  • 1 болгарский перец;
  • 2 огурца;
  • специи – по своему вкусу;
  • 2 лаваша;
  • 30 мл оливкового масла;
  • 100 г маслин.

Способ приготовления:

  1. Подготовьте все ингредиенты: промойте овощи, перец очистите от семян и нашинкуйте все на небольшие кусочки квадратиками или полосками. Лук можно пошинковать полукольцами – так блюдо будет красивее. Выкладывайте все сначала в какую-нибудь миску.
  2. Добавьте туда же измельченный козий сыр и оливки.
  3. Заранее смешайте масло со специями и дайте заправке постоять немного – тогда получится более ароматный соус. Добавьте в салат.
  4. Перемешайте получившуюся массу, отправьте ее на развернутый лаваш и плотно скрутите его в виде рулета.

Овощи для салата нужно нарезать правильно. Тогда блюдо получится не только более витаминным, но и красивым.

Теги:
#Рецепт #Лаваш #Греческий салат #Готовим дома