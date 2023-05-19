Можно есть даже ночью без вреда для фигуры: старинный рецепт закарпатского супа из кабачков
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Аппетитное и малокалорийное блюдо
У каждого есть любимое первое блюдо. Кто-то предпочитает бабушкин борщ, а кто-то — гороховый суп со свиными ребрышками.
Единственное желательное условие — поменьше калорийности, тогда его можно кушать хоть вечером. Именно такой закарпатский суп из кабачков мы с Shuba сегодня приготовим. Суп из кабачков местные называют дыней заправленной (дыня — это кабачок). Такое легкое и вкусное первое блюдо — идеальное завершение дня.
Как приготовить кабачковый суп по-закарпатски
Ингредиенты на 3 порции:
- кабачки — 600 г;
- сметана 30% — 200 г;
- лук — 1 шт.;
- чеснок, зубчики — 2 шт.;
- растительное масло — 3 ст. л.;
- масло сливочное — 15 г;
- мука — 1 ст. л.;
- копченая паприка — 1 ч. л.;
- зелень — 40 г;
- вода — 1 л.
Способ приготовления:
- Кабачки почистить, натереть. Лук и чеснок измельчить.
- Пассировать лук на разогретом масле несколько минут, затем добавить чеснок и через минуту — муку. Немного обжарить, добавив сливочное масло.
- Добавить специи, соль и перец, кабачки, перемешать и влить воду. Готовить после закипания на маленьком огне 10 минут.
- Добавить сметану, рубленую зелень, довести до кипения и проварить несколько минут.
Подавать такой суп можно с отварным картофелем. Эти рецепты вам точно пригодятся!