Можно есть даже ночью без вреда для фигуры: старинный рецепт закарпатского супа из кабачков

Аппетитное и малокалорийное блюдо

У каждого есть любимое первое блюдо. Кто-то предпочитает бабушкин борщ, а кто-то — гороховый суп со свиными ребрышками.

Единственное желательное условие — поменьше калорийности, тогда его можно кушать хоть вечером. Именно такой закарпатский суп из кабачков мы с Shuba сегодня приготовим. Суп из кабачков местные называют дыней заправленной (дыня — это кабачок). Такое легкое и вкусное первое блюдо — идеальное завершение дня.

Как приготовить кабачковый суп по-закарпатски

Ингредиенты на 3 порции:

кабачки — 600 г;

сметана 30% — 200 г;

лук — 1 шт.;

чеснок, зубчики — 2 шт.;

растительное масло — 3 ст. л.;

масло сливочное — 15 г;

мука — 1 ст. л.;

копченая паприка — 1 ч. л.;

зелень — 40 г;

вода — 1 л.

Способ приготовления:

Кабачки почистить, натереть. Лук и чеснок измельчить. Пассировать лук на разогретом масле несколько минут, затем добавить чеснок и через минуту — муку. Немного обжарить, добавив сливочное масло. Добавить специи, соль и перец, кабачки, перемешать и влить воду. Готовить после закипания на маленьком огне 10 минут. Добавить сметану, рубленую зелень, довести до кипения и проварить несколько минут.

Подавать такой суп можно с отварным картофелем. Эти рецепты вам точно пригодятся!