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Можно есть даже ночью без вреда для фигуры: старинный рецепт закарпатского супа из кабачков

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Закарпатский суп из кабачков - старинное блюдо
Закарпатский суп из кабачков - старинное блюдо. Фото shuba.life

Аппетитное и малокалорийное блюдо

У каждого есть любимое первое блюдо. Кто-то предпочитает бабушкин борщ, а кто-то — гороховый суп со свиными ребрышками.

Единственное желательное условие — поменьше калорийности, тогда его можно кушать хоть вечером. Именно такой закарпатский суп из кабачков мы с Shuba сегодня приготовим. Суп из кабачков местные называют дыней заправленной (дыня — это кабачок). Такое легкое и вкусное первое блюдо — идеальное завершение дня.

Как приготовить кабачковый суп по-закарпатски

Ингредиенты на 3 порции:

  • кабачки — 600 г;
  • сметана 30% — 200 г;
  • лук — 1 шт.;
  • чеснок, зубчики — 2 шт.;
  • растительное масло — 3 ст. л.;
  • масло сливочное — 15 г;
  • мука — 1 ст. л.;
  • копченая паприка — 1 ч. л.;
  • зелень — 40 г;
  • вода — 1 л.

Способ приготовления:

  1. Кабачки почистить, натереть. Лук и чеснок измельчить.
  2. Пассировать лук на разогретом масле несколько минут, затем добавить чеснок и через минуту — муку. Немного обжарить, добавив сливочное масло.
  3. Добавить специи, соль и перец, кабачки, перемешать и влить воду. Готовить после закипания на маленьком огне 10 минут.
  4. Добавить сметану, рубленую зелень, довести до кипения и проварить несколько минут.

Подавать такой суп можно с отварным картофелем. Эти рецепты вам точно пригодятся!

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#Рецепт #Кабачки #Суп #Готовим дома