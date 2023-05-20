Двумя наестся вся семья: рецепт кабачков в духовке с помидорами
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Вы забудете о голоде надолго!
Блюда из кабачков в духовке получаются суперполезными, а по вкусовым качествам и аромату они далеко впереди всех других способов приготовления. Кабачки можно запечь в чистом виде, приготовить из них челноки или нафаршировать разными начинками – от овощных до мясных.
Благодаря своему тонкому вкусу кабачок отлично сочетается со многими другими ингредиентами. Поэтому кабачки в духовке с помидорами по рецепту "Смач" вам точно понравятся. Это простое, быстрое, не калорийное, легкое в приготовлении блюдо.
Как приготовить кабачки в духовке с помидорами
Ингредиенты:
- кабачок — 1-2 шт.;
- помидоры свежие – 3-5 шт.;
- сметана — 200 г;
- лук зеленый – 2-3 шт.;
- сыр – 150 г;
- чеснок — 2 зубчика;
- соль, перец — по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Кабачок и помидоры нарежьте кружочками. Чередуя, выложите в форму.
- Смешайте сметану, соль, перец, нарезанный лук. Перемешайте.
- Получившуюся смесь выложите поверх овощей и накройте натертым на мелкой терке сыром.
- Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 30-40 минут. Кабачки с помидорами под сметанным соусом с творогом готовы. Остудите и подавайте.
А чтобы кабачки росли как на дрожжах, необходимо подкармливать их одним недорогим средством. Благодаря ему вы получите обильный урожай.