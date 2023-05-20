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Двумя наестся вся семья: рецепт кабачков в духовке с помидорами

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Вкуснющие кабачки с помидорами в духовке
Вкуснющие кабачки с помидорами в духовке. Фото http://smach.com.ua/

Вы забудете о голоде надолго!

Блюда из кабачков в духовке получаются суперполезными, а по вкусовым качествам и аромату они далеко впереди всех других способов приготовления. Кабачки можно запечь в чистом виде, приготовить из них челноки или нафаршировать разными начинками – от овощных до мясных.

Благодаря своему тонкому вкусу кабачок отлично сочетается со многими другими ингредиентами. Поэтому кабачки в духовке с помидорами по рецепту "Смач" вам точно понравятся. Это простое, быстрое, не калорийное, легкое в приготовлении блюдо.

Как приготовить кабачки в духовке с помидорами

Ингредиенты:

  • кабачок — 1-2 шт.;
  • помидоры свежие – 3-5 шт.;
  • сметана — 200 г;
  • лук зеленый – 2-3 шт.;
  • сыр – 150 г;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • соль, перец — по своему вкусу.

Способ приготовления:

  1. Кабачок и помидоры нарежьте кружочками. Чередуя, выложите в форму.
  2. Смешайте сметану, соль, перец, нарезанный лук. Перемешайте.
  3. Получившуюся смесь выложите поверх овощей и накройте натертым на мелкой терке сыром.
  4. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 30-40 минут. Кабачки с помидорами под сметанным соусом с творогом готовы. Остудите и подавайте.

А чтобы кабачки росли как на дрожжах, необходимо подкармливать их одним недорогим средством. Благодаря ему вы получите обильный урожай.

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