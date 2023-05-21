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Мясо, гарнир и хлеб в одном блюде: рецепт шашлыка с салатом в лаваше

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Удивите всех необычным шашлыком с салатом в лаваше
Удивите всех необычным шашлыком с салатом в лаваше. Фото shuba.life

Невероятное блюдо без особых хлопот!

Ароматный, сочный шашлык – это лучший вариант пищи в компании друзей или в кругу семьи. Традиционно считается, что лучшее мясо — на костре.

Однако сегодня мы попробуем приготовить шашлык дома. Shuba рекомендует завернуть его в лаваш и добавить салат. Им можно сытно перекусить дома или взять с собой на пикник и на дачу. Простое в приготовлении блюдо надолго утолит голод.

Как приготовить шашлык с салатом в лаваше

Ингредиенты на 4 порции:

  • свинина — 800 г;
  • лук репчатый — 2 шт.;
  • уксус — 40 мл;
  • соль, перец черный молотый, специи — по вкусу;
  • тонкий лаваш — 400 г.

Для салата:

  • салат, листья — 80 г;
  • перец болгарский красный — 1 шт.;
  • томаты черри — 8 шт.;
  • зелень — по вкусу.

Для заправки:

  • йогурт без наполнителя — 200 г
  • чеснок, зубчики — 1 шт.;
  • горчица — 10 г;
  • оливковое масло — 100 г;
  • уксус винный — 50 мл;
  • зелень, соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Мясо помойте, обсушите и нарежьте кусочками. Посолите и поперчите. Лук очистите, нарежьте кружочками и добавьте к мясу. Влейте уксус, 100 мл воды, перемешайте и положите в холодильник на 2 часа.
  2. Затем нанизывайте мясо на шампуры и жарьте на мангале 15 минут, все время переворачивая их или в духовке, разогретой до 200°C, 30 минут.
  3. Для салата помойте овощи и зелень. Перец и огурцы нарежьте соломкой, черри разрежьте на четыре части, салатный лист порвите, зелень измельчите.
  4. Для заправки все ингредиенты измельчите в чаше блендера. Смажьте заправкой листы лаваша, разложите на них овощи, зелень и салатные листья, сверху уложите кусочки шашлыка и заверните конвертиками. Разрежьте пополам и сразу подавайте к столу!

Если вы по каким-либо причинам не едите свинину, можно приготовить куриные ножки в духовке. Это блюдо может составить достойную конкуренцию даже шашлыку.

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