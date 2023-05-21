Мясо, гарнир и хлеб в одном блюде: рецепт шашлыка с салатом в лаваше
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Невероятное блюдо без особых хлопот!
Ароматный, сочный шашлык – это лучший вариант пищи в компании друзей или в кругу семьи. Традиционно считается, что лучшее мясо — на костре.
Однако сегодня мы попробуем приготовить шашлык дома. Shuba рекомендует завернуть его в лаваш и добавить салат. Им можно сытно перекусить дома или взять с собой на пикник и на дачу. Простое в приготовлении блюдо надолго утолит голод.
Как приготовить шашлык с салатом в лаваше
Ингредиенты на 4 порции:
- свинина — 800 г;
- лук репчатый — 2 шт.;
- уксус — 40 мл;
- соль, перец черный молотый, специи — по вкусу;
- тонкий лаваш — 400 г.
Для салата:
- салат, листья — 80 г;
- перец болгарский красный — 1 шт.;
- томаты черри — 8 шт.;
- зелень — по вкусу.
Для заправки:
- йогурт без наполнителя — 200 г
- чеснок, зубчики — 1 шт.;
- горчица — 10 г;
- оливковое масло — 100 г;
- уксус винный — 50 мл;
- зелень, соль, перец черный молотый — по вкусу.
Способ приготовления:
- Мясо помойте, обсушите и нарежьте кусочками. Посолите и поперчите. Лук очистите, нарежьте кружочками и добавьте к мясу. Влейте уксус, 100 мл воды, перемешайте и положите в холодильник на 2 часа.
- Затем нанизывайте мясо на шампуры и жарьте на мангале 15 минут, все время переворачивая их или в духовке, разогретой до 200°C, 30 минут.
- Для салата помойте овощи и зелень. Перец и огурцы нарежьте соломкой, черри разрежьте на четыре части, салатный лист порвите, зелень измельчите.
- Для заправки все ингредиенты измельчите в чаше блендера. Смажьте заправкой листы лаваша, разложите на них овощи, зелень и салатные листья, сверху уложите кусочки шашлыка и заверните конвертиками. Разрежьте пополам и сразу подавайте к столу!
Если вы по каким-либо причинам не едите свинину, можно приготовить куриные ножки в духовке. Это блюдо может составить достойную конкуренцию даже шашлыку.