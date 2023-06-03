Бюджетный рецепт ресторанного блюда: как приготовить мамалыгу с брынзой и шкварками

Молдавское блюдо из украинских продуктов

Мамалыга – традиционное молдавское и румынское блюдо, густая каша, которая готовится из кукурузной муки. Когда-то эту кашу любили готовить запорожские казаки. Теперь же мамалыга с брынзой и шкварками – блюдо, которое подается в известных ресторанах в разных интерпретациях.

Блюдо по рецепту Smachno получается невероятно вкусным и питательным. Чтобы получить такую потрясающую мамалыгу, нам не понадобятся какие-то секретные молдавские ингредиенты. Достаточно просто следовать рецепту.

Как приготовить мамалыгу с брынзой и шкварками

Ингредиенты:

лук — 4 шт;

брынза — 1.50 стакана;

соль — по вкусу;

вода — 1.2 л;

кукурузная мука — 400 г;

сало — 250 г.

Способ приготовления:

Муку всыпаем в кипящую подсоленную воду тонкой струйкой, чтобы не образовались комки. Варим, помешивая, в течение 30 минут. Снимаем мамалыгу с огня и оставляем, чтобы остыла. В это время жарим шкварки — сало режем на небольшие кусочки и обжариваем на раскалённой сковороде вместе с луком. Остывшую мамалыгу режем на куски деревянным ножом, посыпаем тертой брынзой и свиными шкварками.

Подавать кашу можно еще с одним любимым блюдом казаков — вкуснейшими потапцами. Погрузитесь в атмосферу Запорожской Сечи.