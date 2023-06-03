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Бюджетный рецепт ресторанного блюда: как приготовить мамалыгу с брынзой и шкварками

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Мамалыгу очень любили запорожские казаки
Мамалыгу очень любили запорожские казаки. Фото smachno.ua

Молдавское блюдо из украинских продуктов

Мамалыга – традиционное молдавское и румынское блюдо, густая каша, которая готовится из кукурузной муки. Когда-то эту кашу любили готовить запорожские казаки. Теперь же мамалыга с брынзой и шкварками – блюдо, которое подается в известных ресторанах в разных интерпретациях.

Блюдо по рецепту Smachno получается невероятно вкусным и питательным. Чтобы получить такую потрясающую мамалыгу, нам не понадобятся какие-то секретные молдавские ингредиенты. Достаточно просто следовать рецепту.

Как приготовить мамалыгу с брынзой и шкварками

Ингредиенты:

  • лук — 4 шт;
  • брынза — 1.50 стакана;
  • соль — по вкусу;
  • вода — 1.2 л;
  • кукурузная мука — 400 г;
  • сало — 250 г.

Способ приготовления:

  1. Муку всыпаем в кипящую подсоленную воду тонкой струйкой, чтобы не образовались комки. Варим, помешивая, в течение 30 минут.
  2. Снимаем мамалыгу с огня и оставляем, чтобы остыла.
  3. В это время жарим шкварки — сало режем на небольшие кусочки и обжариваем на раскалённой сковороде вместе с луком.
  4. Остывшую мамалыгу режем на куски деревянным ножом, посыпаем тертой брынзой и свиными шкварками.

Подавать кашу можно еще с одним любимым блюдом казаков — вкуснейшими потапцами. Погрузитесь в атмосферу Запорожской Сечи.

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