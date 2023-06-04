Зимой будете кушать большими ложками: готовим варенье из кабачков с апельсином
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Рецепт такого необычного лакомства точно захотят выведать все
Сезон кабачков в самом разгаре и хозяйки вовсю задумываются, какими кулинарными изысками из популярного овоща можно удивить домашних. Одним из таких рецептов мы с вами и поделимся.
Варенье из кабачков с апельсинами — идеальная сладость на зиму, которая понравится всем. Кабачки обладают нейтральным вкусом и, пропитавшись соком апельсина, в блюде будут напоминать кусочки цукатов. "Главред" рекомендует выбирать молодые овощи с мягкими семенами — так продукт не разварится и получится густое варенье из кабачков.
Как приготовить варенье из кабачков с апельсинами
Ингредиенты:
- кабачок – 600 гр.;
- сахар – 500 гр.;
- апельсин – 350 гр.;
- лимон – 1 шт.
Способ приготовления:
- Если кабачки старые, их нужно очистить от кожуры и семян, помыть, нарезать маленькими кубиками и поместите в кастрюлю.
- Необходимо подготовить апельсины и лимоны. Шкурку цитрусовых нужно тщательно промыть, натереть цедру теркой и добавить этот микс в кастрюлю.
- Чтобы варенье не горчило, нужно удалить косточки и белую кожуру с плодов и добавить их к остальным ингредиентам.
- После этого нужно засыпать засыпьте овощ и цитрусовые сахаром, оставить на час, чтобы продукты пустили сок.
- Варить лакомство лучше в два приема, по 15-30 минут каждый, до загустения. Добавить пикантной нотки десерту помогут семена кардамона, но при желании можно попробовать другие пряности.
- Банки нужно простерилизовать наиболее удобным методом и разложить в них варенье.
Идеально варенье будет сочетаться с приготовленным в рукаве хлебом. Кушайте и наслаждайтесь.