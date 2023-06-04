Зимой будете кушать большими ложками: готовим варенье из кабачков с апельсином

Рецепт такого необычного лакомства точно захотят выведать все

Сезон кабачков в самом разгаре и хозяйки вовсю задумываются, какими кулинарными изысками из популярного овоща можно удивить домашних. Одним из таких рецептов мы с вами и поделимся.

Варенье из кабачков с апельсинами — идеальная сладость на зиму, которая понравится всем. Кабачки обладают нейтральным вкусом и, пропитавшись соком апельсина, в блюде будут напоминать кусочки цукатов. "Главред" рекомендует выбирать молодые овощи с мягкими семенами — так продукт не разварится и получится густое варенье из кабачков.

Как приготовить варенье из кабачков с апельсинами

Ингредиенты:

кабачок – 600 гр.;

сахар – 500 гр.;

апельсин – 350 гр.;

лимон – 1 шт.

Способ приготовления:

Если кабачки старые, их нужно очистить от кожуры и семян, помыть, нарезать маленькими кубиками и поместите в кастрюлю. Необходимо подготовить апельсины и лимоны. Шкурку цитрусовых нужно тщательно промыть, натереть цедру теркой и добавить этот микс в кастрюлю. Чтобы варенье не горчило, нужно удалить косточки и белую кожуру с плодов и добавить их к остальным ингредиентам. После этого нужно засыпать засыпьте овощ и цитрусовые сахаром, оставить на час, чтобы продукты пустили сок. Варить лакомство лучше в два приема, по 15-30 минут каждый, до загустения. Добавить пикантной нотки десерту помогут семена кардамона, но при желании можно попробовать другие пряности. Банки нужно простерилизовать наиболее удобным методом и разложить в них варенье.

Идеально варенье будет сочетаться с приготовленным в рукаве хлебом. Кушайте и наслаждайтесь.