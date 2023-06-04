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Смешайте зеленый лук и яйца: традиционное украинское блюдо накормит всю семью

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Цыбульники - потрясающее традиционное блюдо
Цыбульники - потрясающее традиционное блюдо. Фото Meta.ua

Попробуйте — и они станут обязательным пунктом в вашем меню

Цыбульники — украинское традиционное блюдо из лука, прекрасная альтернатива любимым драникам или кабачковым оладьям. Стародавние блинчики и сейчас популярны на западе Украины, в частности, во Львове.

Именно их вместе с Uaportal мы с вами и приготовим. Сочные в середине и с хрустящей корочкой, они прекрасно подойдут как для обеда, так и ужина в кругу семьи или друзей.

Как приготовить цыбульники

Ингредиенты:

  • 3-4 пучка свежего зеленого лука;
  • 2 яйца;
  • 1/2 стакана муки;
  • 1/4 стакана простокваши;
  • соль;
  • специи (паприка, черный перец, куркума) – по желанию;
  • растительное масло для жарки.

Способ приготовления:

  1. Зеленый лук вымойте, обрежьте кончики и мелко нарежьте или пропустите через кухонный комбайн.
  2. Возьмите большую миску, разбейте яйца и хорошо взбейте вилкой или миксером.
  3. Добавьте к яйцам простоквашу и смешайте до однородной консистенции.
  4. В другой миске смешайте муку, соль и специи по вкусу.
  5. Добавьте нарезанный зеленый лук в миску с мукой и специями.
  6. Добавьте муку и луковую смесь в миску с яйцами и простоквашей. Полностью перемешайте, чтобы образовать однородное тесто.
  7. Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. На разогретой сковороде пожарьте цыбульники с обеих сторон до золотисто-коричневого цвета — это займет около 3-4 минут с каждой стороны.
  8. Положите цыбульники на бумажное полотенце, чтобы стекло лишнее.

Кушать цыбульники необходимо горячими. Лучше всего их подавать с любимым соусом.

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#Рецепт #Лук #Готовим дома