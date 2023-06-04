Смешайте зеленый лук и яйца: традиционное украинское блюдо накормит всю семью

Попробуйте — и они станут обязательным пунктом в вашем меню

Цыбульники — украинское традиционное блюдо из лука, прекрасная альтернатива любимым драникам или кабачковым оладьям. Стародавние блинчики и сейчас популярны на западе Украины, в частности, во Львове.

Именно их вместе с Uaportal мы с вами и приготовим. Сочные в середине и с хрустящей корочкой, они прекрасно подойдут как для обеда, так и ужина в кругу семьи или друзей.

Как приготовить цыбульники

Ингредиенты:

3-4 пучка свежего зеленого лука;

2 яйца;

1/2 стакана муки;

1/4 стакана простокваши;

соль;

специи (паприка, черный перец, куркума) – по желанию;

растительное масло для жарки.

Способ приготовления:

Зеленый лук вымойте, обрежьте кончики и мелко нарежьте или пропустите через кухонный комбайн. Возьмите большую миску, разбейте яйца и хорошо взбейте вилкой или миксером. Добавьте к яйцам простоквашу и смешайте до однородной консистенции. В другой миске смешайте муку, соль и специи по вкусу. Добавьте нарезанный зеленый лук в миску с мукой и специями. Добавьте муку и луковую смесь в миску с яйцами и простоквашей. Полностью перемешайте, чтобы образовать однородное тесто. Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. На разогретой сковороде пожарьте цыбульники с обеих сторон до золотисто-коричневого цвета — это займет около 3-4 минут с каждой стороны. Положите цыбульники на бумажное полотенце, чтобы стекло лишнее.

Кушать цыбульники необходимо горячими. Лучше всего их подавать с любимым соусом.