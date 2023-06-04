Смешайте зеленый лук и яйца: традиционное украинское блюдо накормит всю семью
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Попробуйте — и они станут обязательным пунктом в вашем меню
Цыбульники — украинское традиционное блюдо из лука, прекрасная альтернатива любимым драникам или кабачковым оладьям. Стародавние блинчики и сейчас популярны на западе Украины, в частности, во Львове.
Именно их вместе с Uaportal мы с вами и приготовим. Сочные в середине и с хрустящей корочкой, они прекрасно подойдут как для обеда, так и ужина в кругу семьи или друзей.
Как приготовить цыбульники
Ингредиенты:
- 3-4 пучка свежего зеленого лука;
- 2 яйца;
- 1/2 стакана муки;
- 1/4 стакана простокваши;
- соль;
- специи (паприка, черный перец, куркума) – по желанию;
- растительное масло для жарки.
Способ приготовления:
- Зеленый лук вымойте, обрежьте кончики и мелко нарежьте или пропустите через кухонный комбайн.
- Возьмите большую миску, разбейте яйца и хорошо взбейте вилкой или миксером.
- Добавьте к яйцам простоквашу и смешайте до однородной консистенции.
- В другой миске смешайте муку, соль и специи по вкусу.
- Добавьте нарезанный зеленый лук в миску с мукой и специями.
- Добавьте муку и луковую смесь в миску с яйцами и простоквашей. Полностью перемешайте, чтобы образовать однородное тесто.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. На разогретой сковороде пожарьте цыбульники с обеих сторон до золотисто-коричневого цвета — это займет около 3-4 минут с каждой стороны.
- Положите цыбульники на бумажное полотенце, чтобы стекло лишнее.
Кушать цыбульники необходимо горячими. Лучше всего их подавать с любимым соусом.