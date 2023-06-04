Индийский рецепт кабачков через 10 минут: будете готовить только так

Готовится быстро, съедается еще быстрее

Кабачки добавляются в ежедневный рацион всех любителей вкусных овощей в начале лета. Если вы пробовали кабачки под шапкой из сыра, обратите внимание на этот интересный рецепт. Так кабачки готовят в Индии.

Блюдо имеет пикантный вкус. Кабачки дополняет острый соус. Рецептом поделились на "1 минуту".

Ингредиенты:

Кабачки – 700 граммов;

Соевый соус – 3 столовые ложки;

Мед – полчайной ложки;

Горчица – чайная ложка;

Паприка – одна чайная ложка;

Красный острый перец – менее половины чайной ложки;

Кориандр – пол столовой ложки;

Чеснок – 2 зубчика;

Кунжут – столовая ложка.

Способ приготовления:

Моем кабачки, срезаем плодоножку. Нарезаем плоды небольшими ломтиками – так они будут прекрасно смаковать готовыми. Готовим соус. Для этого смешиваем соевый соус и чеснок с другими сухими специями. На сковороде разогреваем растительное масло и выкладываем на него кабачки. Обжариваем брусочки на большом огне до пяти минут, постоянно помешивая. Когда они станут румяными, добавляем соус. Готовим еще несколько минут.

Кабачки по этому рецепту получаются очень вкусными. Их можно подавать с рисом или мясом. Также мы рассказывали, как вкусно приготовить котлеты.