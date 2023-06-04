Индийский рецепт кабачков через 10 минут: будете готовить только так
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Готовится быстро, съедается еще быстрее
Кабачки добавляются в ежедневный рацион всех любителей вкусных овощей в начале лета. Если вы пробовали кабачки под шапкой из сыра, обратите внимание на этот интересный рецепт. Так кабачки готовят в Индии.
Блюдо имеет пикантный вкус. Кабачки дополняет острый соус. Рецептом поделились на "1 минуту".
Ингредиенты:
- Кабачки – 700 граммов;
- Соевый соус – 3 столовые ложки;
- Мед – полчайной ложки;
- Горчица – чайная ложка;
- Паприка – одна чайная ложка;
- Красный острый перец – менее половины чайной ложки;
- Кориандр – пол столовой ложки;
- Чеснок – 2 зубчика;
- Кунжут – столовая ложка.
Способ приготовления:
- Моем кабачки, срезаем плодоножку. Нарезаем плоды небольшими ломтиками – так они будут прекрасно смаковать готовыми.
- Готовим соус. Для этого смешиваем соевый соус и чеснок с другими сухими специями. На сковороде разогреваем растительное масло и выкладываем на него кабачки.
- Обжариваем брусочки на большом огне до пяти минут, постоянно помешивая. Когда они станут румяными, добавляем соус. Готовим еще несколько минут.
Кабачки по этому рецепту получаются очень вкусными. Их можно подавать с рисом или мясом. Также мы рассказывали, как вкусно приготовить котлеты.