Пуци голушко по-закарпатски: рецепт старинного блюда всего из трех ингредиентов
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Достаточно простое и аппетитное блюдо
Закарпатская кухня — это не только сытно, но и просто. Мы уже готовили закарпатский суп из кабачков по старинному рецепту, теперь пришла очередь галушек.
Пуци голушко по рецепту "Мета" — еще одно вкусное блюдо закарпатской кухни, которое имеет не только забавное название, но и просто готовиться. Вам не понадобиться много сил и энергии, а результат вас очень впечатлит!
Как приготовить пуци голушко
Ингредиенты:
- картофель среднего размера — 3 шт.;
- вода;
- соль;
- мука;
- сало копченое — по вкусу (для подачи).
Способ приготовления:
- Картофель нужно почистить, помыть, сложить в кастрюлю и залить водой. Ее необходимо поставить на огонь и варить до мягкого состояния.
- Как только картофель сварится, его нужно помять до состояния пюре. Потом нужно добавить чайную ложку соли и очень хорошо все перемешать.
- Необходимо постепенно добавлять муку в пюре — сначала две столовые ложки с горкой и перемешать, а потом добавлять = по мере необходимости. Необходимо замесить тесто, которое будет слегка прилипать к рукам.
- Нужно поставить на огонь кастрюлю с водой и довести до кипения, воду посолить.
- Пока вода закипает, необходимо разделить тесто на две части, раскатать в колбаску и отщипывать кусочки. Сформированные пуци голушко нужно бросать в кипяток и варить 5 минут после того, как всплывут на поверхность.
- Пока пуци варятся, нарезанное кусочками сало необходимо пожарить до получения шкварок.
- Нужно достать из кастрюли сваренные пуци и добавить на сковороду к салу, перемешать и подавать к столу.
Блюдо можно украсить зеленью и добавить сметану. А можно подать с любимым соусом.