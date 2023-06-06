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Пуци голушко по-закарпатски: рецепт старинного блюда всего из трех ингредиентов

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Необычное закарпатское блюдо - пуци галушко
Необычное закарпатское блюдо - пуци галушко. Фото rbc.ua

Достаточно простое и аппетитное блюдо

Закарпатская кухня — это не только сытно, но и просто. Мы уже готовили закарпатский суп из кабачков по старинному рецепту, теперь пришла очередь галушек.

Пуци голушко по рецепту "Мета" — еще одно вкусное блюдо закарпатской кухни, которое имеет не только забавное название, но и просто готовиться. Вам не понадобиться много сил и энергии, а результат вас очень впечатлит!

Как приготовить пуци голушко

Ингредиенты:

  • картофель среднего размера — 3 шт.;
  • вода;
  • соль;
  • мука;
  • сало копченое — по вкусу (для подачи).

Способ приготовления:

  1. Картофель нужно почистить, помыть, сложить в кастрюлю и залить водой. Ее необходимо поставить на огонь и варить до мягкого состояния.
  2. Как только картофель сварится, его нужно помять до состояния пюре. Потом нужно добавить чайную ложку соли и очень хорошо все перемешать.
  3. Необходимо постепенно добавлять муку в пюре — сначала две столовые ложки с горкой и перемешать, а потом добавлять = по мере необходимости. Необходимо замесить тесто, которое будет слегка прилипать к рукам.
  4. Нужно поставить на огонь кастрюлю с водой и довести до кипения, воду посолить.
  5. Пока вода закипает, необходимо разделить тесто на две части, раскатать в колбаску и отщипывать кусочки. Сформированные пуци голушко нужно бросать в кипяток и варить 5 минут после того, как всплывут на поверхность.
  6. Пока пуци варятся, нарезанное кусочками сало необходимо пожарить до получения шкварок.
  7. Нужно достать из кастрюли сваренные пуци и добавить на сковороду к салу, перемешать и подавать к столу.

Блюдо можно украсить зеленью и добавить сметану. А можно подать с любимым соусом.

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#Рецепт #Галушки #Готовим дома