Пуци голушко по-закарпатски: рецепт старинного блюда всего из трех ингредиентов

Достаточно простое и аппетитное блюдо

Закарпатская кухня — это не только сытно, но и просто. Мы уже готовили закарпатский суп из кабачков по старинному рецепту, теперь пришла очередь галушек.

Пуци голушко по рецепту "Мета" — еще одно вкусное блюдо закарпатской кухни, которое имеет не только забавное название, но и просто готовиться. Вам не понадобиться много сил и энергии, а результат вас очень впечатлит!

Как приготовить пуци голушко

Ингредиенты:

картофель среднего размера — 3 шт.;

вода;

соль;

мука;

сало копченое — по вкусу (для подачи).

Способ приготовления:

Картофель нужно почистить, помыть, сложить в кастрюлю и залить водой. Ее необходимо поставить на огонь и варить до мягкого состояния. Как только картофель сварится, его нужно помять до состояния пюре. Потом нужно добавить чайную ложку соли и очень хорошо все перемешать. Необходимо постепенно добавлять муку в пюре — сначала две столовые ложки с горкой и перемешать, а потом добавлять = по мере необходимости. Необходимо замесить тесто, которое будет слегка прилипать к рукам. Нужно поставить на огонь кастрюлю с водой и довести до кипения, воду посолить. Пока вода закипает, необходимо разделить тесто на две части, раскатать в колбаску и отщипывать кусочки. Сформированные пуци голушко нужно бросать в кипяток и варить 5 минут после того, как всплывут на поверхность. Пока пуци варятся, нарезанное кусочками сало необходимо пожарить до получения шкварок. Нужно достать из кастрюли сваренные пуци и добавить на сковороду к салу, перемешать и подавать к столу.

Блюдо можно украсить зеленью и добавить сметану. А можно подать с любимым соусом.