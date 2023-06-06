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Капуста, кефир и полчаса на кухне: вкуснее еврейских драников вы ничего не пробовали

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Драники по-еврейски понравятся всем
Драники по-еврейски понравятся всем. Фото odnaminyta.com

Вкусно, легко и невероятно хрустяще

Драники– это картофельные блинчики, обжаренные в масле. Многим вкус этого блюда знаком еще с детства. Нежные внутри, с хрустящей корочкой снаружи, деруны способны соблазнить каждого.

Сегодня приготовим драники по-еврейски – вместо картофеля в рецепте от "1 хвилина" вместо картофеля необходимо добавлять капусту. Такое блюдо получается вкусным и с хрустящей корочкой, очень вкусные, можно делать хоть ежедневно летом. Такая легкая закуска точно понравится всей семье!

Как приготовить драники по-еврейски

Ингредиенты:

  • яйца – 2 шт;
  • мука – 400 гр;
  • кефир – 400 мл;
  • соль – 0,5 ч.л;
  • сода – 1 ч.л;
  • капуста – 500 гр%
  • репчатый лук – 1 шт.;
  • морковь – 1 шт.

Способ приготовления:

  1. Моем и сушим овощи. Капусту мелко шинкуем, репчатый лук режем мелким кубиком, морковь натираем на терке. На сковороде разогреваем масло и обжариваем лук до мягкости. Затем добавляем в зажарку морковь, капусту, накрываем крышкой и тушим до готовности.
  2. В миску разбиваем яйцо, добавляем соль и взбиваем венчиком. В кефире отдельно растворяем соду и смешиваем с яичной смесью. Добавляем туда просеянную муку, замешиваем тесто.
  3. В тесто добавляем тушеные овощи, перемешиваем. На разогретой сковороде обжариваем драники на небольшом количестве масла, выкладывая тесто столовой ложкой. Ставим на средний огонь и готовим к золотистой корочке.
  4. Готовые еврейские драники выкладываем на тарелку с бумажным полотенцем, чтобы убрать лишний жир.

Подаем драники в горячем виде вместе со сметаной или любимым соусом. Приятного аппетита!

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#Рецепт #Капуста #Драники #Готовим дома