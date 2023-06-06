Капуста, кефир и полчаса на кухне: вкуснее еврейских драников вы ничего не пробовали
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Вкусно, легко и невероятно хрустяще
Драники– это картофельные блинчики, обжаренные в масле. Многим вкус этого блюда знаком еще с детства. Нежные внутри, с хрустящей корочкой снаружи, деруны способны соблазнить каждого.
Сегодня приготовим драники по-еврейски – вместо картофеля в рецепте от "1 хвилина" вместо картофеля необходимо добавлять капусту. Такое блюдо получается вкусным и с хрустящей корочкой, очень вкусные, можно делать хоть ежедневно летом. Такая легкая закуска точно понравится всей семье!
Как приготовить драники по-еврейски
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт;
- мука – 400 гр;
- кефир – 400 мл;
- соль – 0,5 ч.л;
- сода – 1 ч.л;
- капуста – 500 гр%
- репчатый лук – 1 шт.;
- морковь – 1 шт.
Способ приготовления:
- Моем и сушим овощи. Капусту мелко шинкуем, репчатый лук режем мелким кубиком, морковь натираем на терке. На сковороде разогреваем масло и обжариваем лук до мягкости. Затем добавляем в зажарку морковь, капусту, накрываем крышкой и тушим до готовности.
- В миску разбиваем яйцо, добавляем соль и взбиваем венчиком. В кефире отдельно растворяем соду и смешиваем с яичной смесью. Добавляем туда просеянную муку, замешиваем тесто.
- В тесто добавляем тушеные овощи, перемешиваем. На разогретой сковороде обжариваем драники на небольшом количестве масла, выкладывая тесто столовой ложкой. Ставим на средний огонь и готовим к золотистой корочке.
- Готовые еврейские драники выкладываем на тарелку с бумажным полотенцем, чтобы убрать лишний жир.
Подаем драники в горячем виде вместе со сметаной или любимым соусом. Приятного аппетита!