Обед на всю семью из нескольких кабачков: готовим интересные рулетики с начинкой
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Блюдо получается очень вкусным и сытным
Рецептов с кабачками большое количество. Если вы уже готовите пикантные кабачки по-индийски, обратите внимание на этот рецепт от Евгения Клопотенко.
Получается вкусняшка из обычного кабачка. Шеф-повар Евгений Клопотенко поделился рецептом вкусных сочных рулетиков.
Ингредиенты:
- Кабачки – 2 штуки;
- 500 граммов фарша;
- Один лук;
- Зубчик чеснока;
- Немножко петрушки;
- Томатная паста – 1 столовая кровать;
- 300 миллилитров воды.
Способ приготовления:
- Сразу включите духовку, чтобы она разогревалась до 180 градусов. Помойте кабачки и отрежьте плодоножки. Вымойте зелень и пока ее отложите.
- Кабачки нарежьте тонкими слайсами. Обрезки из цуккини выбрасывать не стоит – их можно добавить в фарш.
- Разогрейте сковороду без растительного масла. Обжарьте на ней слайсы кабачков по бокам.
- Вымойте и почистите лук и чеснок, обжарьте их на сковороде с небольшим количеством масла. Это нужно для фарша.
- В отдельную миску выложите фарш. Добавьте остатки кабачка, петрушку и только что приготовленную зажарку. Посолите, поперчите.
- Томатную пасту смешайте с водой. Внутрь каждого слайса заверните дольку фарша. Выложите рулетики в форму для выпечки и залейте их томатным соусом. Выпекайте 20 минут в разогретой до 180 градусов духовке.
Блюдо получается вкусным и сытным. Фарш остается сочным. Также мы рассказывали, как приготовить кабачки в пивном кляре.