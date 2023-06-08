Обед на всю семью из нескольких кабачков: готовим интересные рулетики с начинкой

Блюдо получается очень вкусным и сытным

Рецептов с кабачками большое количество. Если вы уже готовите пикантные кабачки по-индийски, обратите внимание на этот рецепт от Евгения Клопотенко.

Получается вкусняшка из обычного кабачка. Шеф-повар Евгений Клопотенко поделился рецептом вкусных сочных рулетиков.

Ингредиенты:

Кабачки – 2 штуки;

500 граммов фарша;

Один лук;

Зубчик чеснока;

Немножко петрушки;

Томатная паста – 1 столовая кровать;

300 миллилитров воды.

Способ приготовления:

Сразу включите духовку, чтобы она разогревалась до 180 градусов. Помойте кабачки и отрежьте плодоножки. Вымойте зелень и пока ее отложите.

Кабачки нарежьте тонкими слайсами. Обрезки из цуккини выбрасывать не стоит – их можно добавить в фарш.

Разогрейте сковороду без растительного масла. Обжарьте на ней слайсы кабачков по бокам.

Вымойте и почистите лук и чеснок, обжарьте их на сковороде с небольшим количеством масла. Это нужно для фарша.

В отдельную миску выложите фарш. Добавьте остатки кабачка, петрушку и только что приготовленную зажарку. Посолите, поперчите.

Томатную пасту смешайте с водой. Внутрь каждого слайса заверните дольку фарша. Выложите рулетики в форму для выпечки и залейте их томатным соусом. Выпекайте 20 минут в разогретой до 180 градусов духовке.

Блюдо получается вкусным и сытным. Фарш остается сочным. Также мы рассказывали, как приготовить кабачки в пивном кляре.