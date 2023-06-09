Вы будете сомневаться, готовили ли вы вообще: блинчики с начинкой по этому рецепту сметут мгновенно
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Любите блины, но уже давно хотите из них приготовить что-то оригинальное? Хотите удивить своих родных не просто вкусным, но и оригинальным блюдом?
Тогда предлагаем обратить внимание на блины с куриными сердцами по "Бабусиним рецептам". Это блюдо может легко быть украшением даже на праздничном столе. Ваши близкие и родные точно получат гастрономическое удовольствие!
Как приготовить блины с куриными сердечками
Ингредиенты на 35-40 блинов:
- молоко – 1 литр;
- мука – 400 г;
- яйца – 3-4 шт.;
- горячий бульон или вода – 200 мл;
- соль – 1 ч.л.;
- сахар – 1 ст.л.;
- подсолнечное масло – 3 ст.л.
Для начинки:
- куриные сердца – 600-700 г;
- капуста – 1/2 кочана;
- морковь – 1 шт.;
- лук – 1 шт.;
- соль – по своему вкусу;
- сливочное и подсолнечное масло для жарки.
Способ приготовления:
- Вымыть сердца, выложить в кастрюлю, залить полностью крутым кипятком. После закипания снять пену, посолить и поперчить. Варить 1,5 минуты. Вытащить из бульона, остудить. Бульон можно оставить на тесто.
- Нарезать капусту, выложить в кастрюлю с толстым дном, влить чуть-чуть воды, накрыть крышкой и прогреть до размягчения. Добавить сливочное масло, соль и сахар. Обжарить, помешивая до золотистого цвета.
- Отдельно обжарить на растительном масле морковь и лук до румяности, соединить капусту с овощной зажаркой. Добавить прокрученные на мясорубке сердца, поперчить и перемешать.
- В миску влить молоко и растительное масло, добавить яйца, муку, соль и сахар, перемешать. Влить кипящий бульон и снова перемешать. Пожарить блины на сковороде до золотистого цвета с обеих сторон.
- На каждый блинчик выложить начинку и завернуть в конвертик. По желанию можно обжарить на сливочном масле с двух сторон до румяности.
Кстати, украинский шеф-повар Евгений Клопотенко поделился рецептом идеального теста на блины без комочков. Оказывается, его приготовить очень быстро.