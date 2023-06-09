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Вы будете сомневаться, готовили ли вы вообще: блинчики с начинкой по этому рецепту сметут мгновенно

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Блины с куриными сердечками - одно из самых необычных блюд
Блины с куриными сердечками - одно из самых необычных блюд. Фото babusyni-retsepty

Попробуйте — вам точно понравится!

Любите блины, но уже давно хотите из них приготовить что-то оригинальное? Хотите удивить своих родных не просто вкусным, но и оригинальным блюдом?

Тогда предлагаем обратить внимание на блины с куриными сердцами по "Бабусиним рецептам". Это блюдо может легко быть украшением даже на праздничном столе. Ваши близкие и родные точно получат гастрономическое удовольствие!

Как приготовить блины с куриными сердечками

Ингредиенты на 35-40 блинов:

  • молоко – 1 литр;
  • мука – 400 г;
  • яйца – 3-4 шт.;
  • горячий бульон или вода – 200 мл;
  • соль – 1 ч.л.;
  • сахар – 1 ст.л.;
  • подсолнечное масло – 3 ст.л.

Для начинки:

  • куриные сердца – 600-700 г;
  • капуста – 1/2 кочана;
  • морковь – 1 шт.;
  • лук – 1 шт.;
  • соль – по своему вкусу;
  • сливочное и подсолнечное масло для жарки.

Способ приготовления:

  1. Вымыть сердца, выложить в кастрюлю, залить полностью крутым кипятком. После закипания снять пену, посолить и поперчить. Варить 1,5 минуты. Вытащить из бульона, остудить. Бульон можно оставить на тесто.
  2. Нарезать капусту, выложить в кастрюлю с толстым дном, влить чуть-чуть воды, накрыть крышкой и прогреть до размягчения. Добавить сливочное масло, соль и сахар. Обжарить, помешивая до золотистого цвета.
  3. Отдельно обжарить на растительном масле морковь и лук до румяности, соединить капусту с овощной зажаркой. Добавить прокрученные на мясорубке сердца, поперчить и перемешать.
  4. В миску влить молоко и растительное масло, добавить яйца, муку, соль и сахар, перемешать. Влить кипящий бульон и снова перемешать. Пожарить блины на сковороде до золотистого цвета с обеих сторон.
  5. На каждый блинчик выложить начинку и завернуть в конвертик. По желанию можно обжарить на сливочном масле с двух сторон до румяности.

Кстати, украинский шеф-повар Евгений Клопотенко поделился рецептом идеального теста на блины без комочков. Оказывается, его приготовить очень быстро.

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#Рецепт #Блины #Готовим дома