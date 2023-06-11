Этот рецепт рыбных отбивных станет хитом на вашем столе
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Настолько вкусные и простые, что можно готовить хоть каждый день
Многие кулинары любят экспериментировать на кухне. И если классические рецепты приготовления любимой рыбы вам уже надоели, ловите необычный рецепт.
Рыбные отбивные от "Школи життя" готовятся очень быстро, получаются полезными, вкусными и напоминают полноценные рыбные котлеты. Это сочное и нежное блюдо настолько понравится всем родным и друзьям, что станет вашей визитной карточкой!
Как приготовить рыбные отбивные
Ингредиенты:
- рыба – 500 г;
- соевый соус – 2 ст. л.;
- приправа к рыбе – по своему вкусу
- соль – 1/4 ч.л.;
- сок лимона – 2 ст.л.
Для кляра:
- творог – 200 г;
- яйца – 4 шт.;
- соль – 1/4 ч.л.
Способ приготовления:
- Филе рыбы нужно порезать на порционные кусочки и отбить кухонным молотком.
- Положить отбивные в миску, добавить соевый соус, сок лимона и приправы по своему вкусу. Перемешать и поставить в холодильник на 30 минут.
- Для кляра необходимо натереть сыр на терке, взбить яйца венчиком с солью. Смешать творог и яйца.
- Рыбу нужно обвалять в муке, затем в яично-сырной смеси.
- Обжарить отбивные на сковороде до золотистого цвета с обеих сторон.
Подавать блюдо нужно с любимыми овощами. Приятного аппетита.