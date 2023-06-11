Укр

Этот рецепт рыбных отбивных станет хитом на вашем столе

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Рыбные отбивные будут уместны на любом столе
Рыбные отбивные будут уместны на любом столе. Фото jisty.com.ua

Настолько вкусные и простые, что можно готовить хоть каждый день

Многие кулинары любят экспериментировать на кухне. И если классические рецепты приготовления любимой рыбы вам уже надоели, ловите необычный рецепт.

Рыбные отбивные от "Школи життя" готовятся очень быстро, получаются полезными, вкусными и напоминают полноценные рыбные котлеты. Это сочное и нежное блюдо настолько понравится всем родным и друзьям, что станет вашей визитной карточкой!

Как приготовить рыбные отбивные

Ингредиенты:

  • рыба – 500 г;
  • соевый соус – 2 ст. л.;
  • приправа к рыбе – по своему вкусу
  • соль – 1/4 ч.л.;
  • сок лимона – 2 ст.л.

Для кляра:

  • творог – 200 г;
  • яйца – 4 шт.;
  • соль – 1/4 ч.л.

Способ приготовления:

  1. Филе рыбы нужно порезать на порционные кусочки и отбить кухонным молотком.
  2. Положить отбивные в миску, добавить соевый соус, сок лимона и приправы по своему вкусу. Перемешать и поставить в холодильник на 30 минут.
  3. Для кляра необходимо натереть сыр на терке, взбить яйца венчиком с солью. Смешать творог и яйца.
  4. Рыбу нужно обвалять в муке, затем в яично-сырной смеси.
  5. Обжарить отбивные на сковороде до золотистого цвета с обеих сторон.

Подавать блюдо нужно с любимыми овощами. Приятного аппетита.

Теги:
#Рецепт #Рыба #Готовим дома #Отбивные