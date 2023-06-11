Этот рецепт рыбных отбивных станет хитом на вашем столе

Настолько вкусные и простые, что можно готовить хоть каждый день

Многие кулинары любят экспериментировать на кухне. И если классические рецепты приготовления любимой рыбы вам уже надоели, ловите необычный рецепт.

Рыбные отбивные от "Школи життя" готовятся очень быстро, получаются полезными, вкусными и напоминают полноценные рыбные котлеты. Это сочное и нежное блюдо настолько понравится всем родным и друзьям, что станет вашей визитной карточкой!

Как приготовить рыбные отбивные

Ингредиенты:

рыба – 500 г;

соевый соус – 2 ст. л.;

приправа к рыбе – по своему вкусу

соль – 1/4 ч.л.;

сок лимона – 2 ст.л.

Для кляра:

творог – 200 г;

яйца – 4 шт.;

соль – 1/4 ч.л.

Способ приготовления:

Филе рыбы нужно порезать на порционные кусочки и отбить кухонным молотком. Положить отбивные в миску, добавить соевый соус, сок лимона и приправы по своему вкусу. Перемешать и поставить в холодильник на 30 минут. Для кляра необходимо натереть сыр на терке, взбить яйца венчиком с солью. Смешать творог и яйца. Рыбу нужно обвалять в муке, затем в яично-сырной смеси. Обжарить отбивные на сковороде до золотистого цвета с обеих сторон.

Подавать блюдо нужно с любимыми овощами. Приятного аппетита.