Как превратить сливочное масло во вкусную намазку: минута - и блюдо готово

Самая вкусная и простая намазка на бутерброды

Сливочное масло – один из самых распространенных продуктов для приготовления бутербродов и закусок. Как правило, у многих утро начинается с тостом с маслом и горячим чаем или кофе. Бутерброд с маслом обычно дополняют рыбой, колбасой или авокадо. Если вам надоел такой вариант, предлагаем улучшить его и приготовить невероятную закуску. Добавьте только несколько ингредиентов по рецепту Рixelinform и превратите сливочное масло в кулинарную вкусность. Гарантируем — у вас получится такое необычное и удивительное дело, что вы не попробуете такое даже в ресторане. Кстати, это еще и удобно – намазку из сливочного масла можно хранить в холодильнике три недели.

Как приготовить намазку из сливочного масла

Ингредиенты:

сливочное масло – 200 г;

оливки – 10-12 шт.;

лимонная цедра – 1 ч. л.;

лимонный сок – 2 ст. л.;

укроп – 2-3 веточки;

соль – щепотка.

Способ приготовления:

Масло нужно предварительно извлечь из холодильника и подержать при комнатной температуре. Оно должно стать мягким. Мелко порезать оливки, укроп, цедру. Эти ингредиенты и лимонный сок смешать с маслом. Далее остается посолить намазку и можно дегустировать.

Кстати, а если сливочное масло кинуть в кастрюлю во время варки пельменей, это существенно упростит вам готовку. Попробуйте — и вы удивитесь.