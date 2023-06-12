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Как превратить сливочное масло во вкусную намазку: минута - и блюдо готово

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Намазка, с которой ничто не сравнится
Намазка, с которой ничто не сравнится. Фото shuba.life

Самая вкусная и простая намазка на бутерброды

Сливочное масло – один из самых распространенных продуктов для приготовления бутербродов и закусок. Как правило, у многих утро начинается с тостом с маслом и горячим чаем или кофе. Бутерброд с маслом обычно дополняют рыбой, колбасой или авокадо. Если вам надоел такой вариант, предлагаем улучшить его и приготовить невероятную закуску. Добавьте только несколько ингредиентов по рецепту Рixelinform и превратите сливочное масло в кулинарную вкусность. Гарантируем — у вас получится такое необычное и удивительное дело, что вы не попробуете такое даже в ресторане. Кстати, это еще и удобно – намазку из сливочного масла можно хранить в холодильнике три недели.

Как приготовить намазку из сливочного масла

Ингредиенты:

  • сливочное масло – 200 г;
  • оливки – 10-12 шт.;
  • лимонная цедра – 1 ч. л.;
  • лимонный сок – 2 ст. л.;
  • укроп – 2-3 веточки;
  • соль – щепотка.

Способ приготовления:

  1. Масло нужно предварительно извлечь из холодильника и подержать при комнатной температуре. Оно должно стать мягким.
  2. Мелко порезать оливки, укроп, цедру. Эти ингредиенты и лимонный сок смешать с маслом.
  3. Далее остается посолить намазку и можно дегустировать.

Кстати, а если сливочное масло кинуть в кастрюлю во время варки пельменей, это существенно упростит вам готовку. Попробуйте — и вы удивитесь.

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