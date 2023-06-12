Как превратить сливочное масло во вкусную намазку: минута - и блюдо готово
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Самая вкусная и простая намазка на бутерброды
Сливочное масло – один из самых распространенных продуктов для приготовления бутербродов и закусок. Как правило, у многих утро начинается с тостом с маслом и горячим чаем или кофе. Бутерброд с маслом обычно дополняют рыбой, колбасой или авокадо. Если вам надоел такой вариант, предлагаем улучшить его и приготовить невероятную закуску. Добавьте только несколько ингредиентов по рецепту Рixelinform и превратите сливочное масло в кулинарную вкусность. Гарантируем — у вас получится такое необычное и удивительное дело, что вы не попробуете такое даже в ресторане. Кстати, это еще и удобно – намазку из сливочного масла можно хранить в холодильнике три недели.
Как приготовить намазку из сливочного масла
Ингредиенты:
- сливочное масло – 200 г;
- оливки – 10-12 шт.;
- лимонная цедра – 1 ч. л.;
- лимонный сок – 2 ст. л.;
- укроп – 2-3 веточки;
- соль – щепотка.
Способ приготовления:
- Масло нужно предварительно извлечь из холодильника и подержать при комнатной температуре. Оно должно стать мягким.
- Мелко порезать оливки, укроп, цедру. Эти ингредиенты и лимонный сок смешать с маслом.
- Далее остается посолить намазку и можно дегустировать.
Кстати, а если сливочное масло кинуть в кастрюлю во время варки пельменей, это существенно упростит вам готовку. Попробуйте — и вы удивитесь.