Ни грама муки, ни капли молока: этот летний торт вы приготовите за пять минут

Необычная сладость без особых хлопот

В летнюю жару хочется чего-нибудь легкого и малокалорийного. Оказывается, вкусный десерт можно сделать, имея в холодильнике сметану, фрукты и бисквитный корж. Если взять нежирную сметану и фрукты по сезону, добавив немного бисквитного коржа.

Сливочный торт-желе по рецепту "1 хвилина" – это фантастический десерт, имеющий очень удачное сочетание всех вкусов. Нежный, как пух, десерт готовится совсем легко и станет любимцем вашей семьи.

Как приготовить сливочный торт-желе

Ингредиенты:

500 мл сметаны минимум 10% жирности;

300 г клубники, киви и других фруктов;

200 г бисквитных лепешек или сахарного печенья;

200 г сахара;

20 г желатина;

150 мл воды.

Способ приготовления:

Залейте желе отфильтрованной водой и оставьте на пол часа для опухания. Бисквит нарежьте кусочками. Если лепешка слишком сухая, ее можно покрошить. Клубнику и остальные фрукты вымойте под проточной водой. При необходимости фрукты почистите, вырежьте косточки. Застелите пищевой пленкой емкость, в которой будете готовить торт. По посуде распределите кусочки бисквита и фруктов, чередуя между собой. Для заливки взбивайте миксером в течение 5 минут сметану с сахаром до полного растворения. Набухший желатин разогрейте в сотейнике на слабом огне. Когда крупинки растворятся, снимите с огня, дайте немного постоять. Тонкой струйкой залейте желатиновую жидкость в сметану. Перемешайте и залейте бисквит с фруктами. Когда будущий торт остынет, затяните верх пищевой пленкой и поставьте в холодильник на всю ночь. Утром извлеките торт из холодильника, снимите верхний слой пленки, приложите тарелку и переверните десерт на него.

Освободите от остатков пленки и можете лакомиться с любимым напитком. Приятного аппетита!