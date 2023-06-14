Ни грама муки, ни капли молока: этот летний торт вы приготовите за пять минут
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Необычная сладость без особых хлопот
В летнюю жару хочется чего-нибудь легкого и малокалорийного. Оказывается, вкусный десерт можно сделать, имея в холодильнике сметану, фрукты и бисквитный корж. Если взять нежирную сметану и фрукты по сезону, добавив немного бисквитного коржа.
Сливочный торт-желе по рецепту "1 хвилина" – это фантастический десерт, имеющий очень удачное сочетание всех вкусов. Нежный, как пух, десерт готовится совсем легко и станет любимцем вашей семьи.
Как приготовить сливочный торт-желе
Ингредиенты:
- 500 мл сметаны минимум 10% жирности;
- 300 г клубники, киви и других фруктов;
- 200 г бисквитных лепешек или сахарного печенья;
- 200 г сахара;
- 20 г желатина;
- 150 мл воды.
Способ приготовления:
- Залейте желе отфильтрованной водой и оставьте на пол часа для опухания.
- Бисквит нарежьте кусочками. Если лепешка слишком сухая, ее можно покрошить.
- Клубнику и остальные фрукты вымойте под проточной водой. При необходимости фрукты почистите, вырежьте косточки.
- Застелите пищевой пленкой емкость, в которой будете готовить торт. По посуде распределите кусочки бисквита и фруктов, чередуя между собой.
- Для заливки взбивайте миксером в течение 5 минут сметану с сахаром до полного растворения.
- Набухший желатин разогрейте в сотейнике на слабом огне. Когда крупинки растворятся, снимите с огня, дайте немного постоять.
- Тонкой струйкой залейте желатиновую жидкость в сметану. Перемешайте и залейте бисквит с фруктами.
- Когда будущий торт остынет, затяните верх пищевой пленкой и поставьте в холодильник на всю ночь.
- Утром извлеките торт из холодильника, снимите верхний слой пленки, приложите тарелку и переверните десерт на него.
Освободите от остатков пленки и можете лакомиться с любимым напитком. Приятного аппетита!